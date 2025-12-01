El Metrobús de la Ciudad de México anunció una nueva norma para los pasajeros del transporte público

Metrobús CDMX sorprende una vez más a todos los usuarios capitalinos que a diario utilizan el transporte público. Las autoridades han implementado una campaña para fomentar un uso adecuado, cívico y empático de la mochila, instando a los usuarios a evitar llevarla en la espalda o en el pecho.

Desde ahora, todos los articulados de Metrobús CDMX están equipados con cestos, canastos o maleteros internos, donde se podrán depositar las mochilas, bolsas, maletas y otras pertenencias personales.

Cambian las normas del Metrobús CDMX sobre el uso de las mochilas

Esta medida busca facilitar el flujo de pasajeros, previniendo atascamientos, golpes, rayones en la piel y otros accidentes que pueden ocurrir al llevar la mochila en la parte alta del cuerpo.

Ubicación ideal para llevar la mochila en el Metrobús sin incomodar

Metrobús CDMX enfatiza en sus comunicados que la acción de llevar la mochila abajo, aunque simple, tiene un efecto positivo para todos. Esta práctica reduce los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y promueve un ambiente más respetuoso entre usuarios .

Llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y genera incomodidad en espacios reducidos. Bajarla durante el trayecto mejora la convivencia y favorece una experiencia de viaje más segura.

¿El Metrobús CDMX multa a los pasajeros?

En este caso, la norma es clara y si bien no genera multas económicas o disciplinarias, el no hacerlo puede hacer la diferencia entre un viaje agradable y el peor día de tu vida.

“Nuestras unidades cuentan con espacio designado para mochilas, maletas o bolsas. Úsalos de forma correcta”, anunció Metrobús CDMX.

Llevar la mochila abajo o en los canastos dentro del Metrobús es una práctica común en varios sistemas de transporte del mundo, donde el respeto al espacio colectivo es clave. Con “mochila abajo”, los viajes se vuelven más prácticos y cómodos.