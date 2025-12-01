La reducción de horas y el incremento salarial avanzarían de manera conjunta, lo que abre la puerta a cambios importantes para millones de empleados en todo el país. A continuación, te contamos qué se sabe hasta ahora y cómo impactará esta decisión.

El Gobierno de México volvió a mover la fecha para presentar de manera oficial la jornada laboral de 40 horas semanales, una de las reformas más esperadas por los trabajadores.

Claudia Sheinbaum confirmó que el paquete completo —que incluye también un aumento general al salario mínimo— será anunciado este 1 de diciembre, después de varios ajustes en el calendario .

La modificación llega en un momento clave, cuando el país discute cómo equilibrar productividad, bienestar y condiciones laborales más justas. La reducción de horas y el incremento salarial avanzarían de manera conjunta, lo que abre la puerta a cambios importantes para millones de empleados en todo el país. A continuación, te contamos qué se sabe hasta ahora y cómo impactará esta decisión.

¿Qué implica la jornada de 40 horas y cuándo se implementaría?

Sheinbaum explicó que la iniciativa conjunta de reducir la jornada laboral y elevar el salario mínimo podría presentarse formalmente este año, aunque su aprobación y entrada en vigor dependerán del proceso legislativo.

El plan prevé que la transición sea gradual. Así, la jornada de 40 horas podría concretarse de manera progresiva hacia 2030, con mecanismos de ajuste que permitan compatibilizar derechos laborales y viabilidad económica para empleadores.

Asimismo, desde el gobierno se afirma que la reducción de horas vendrá acompañada de un aumento salarial, una medida clave para evitar que los trabajadores pierdan ingresos con menos horas trabajadas.

No obstante, los detalles de cómo se implementará (como los plazos, excepciones para ciertos sectores o modalidades de trabajo flexible) aún deben definirse dentro del proyecto que se presentará al Congreso.

¿Qué cambios en salario se esperan con esta reforma?

El gobierno adelanta que el incremento al salario mínimo será uno de los ejes del paquete que se presentará el 1 de diciembre, como parte de un esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Ese aumento no sólo beneficiará a quienes perciben el salario mínimo, sino que servirá como referencia para ajustar remuneraciones de quienes ganan cerca del piso salarial.

La meta de corto plazo es que los sueldos mínimos se incrementen de forma constante, mientras que a mediano plazo el gobierno confía en cumplir su objetivo sexenal: que el salario mínimo alcance lo equivalente a 2.5 canastas básicas.