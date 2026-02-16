Grandes noticias han sido confirmadas para los adultos mayores de la República Mexicana que estén en la búsqueda de acceder a una asistencia económica por parte del Gobierno. Desde la Administración de Claudia Sheinbaum confirmaron el calendario de registro para formar parte de uno de los apoyos financieros más populares del territorio azteca: la Pensión Bienestar de los Adultos Mayores. Aquellos miembros del sector poblacional de edad más avanzada que quieran saber cuándo deberán anotarse, qué se necesita para ser considerado elegible y así recibir un ingreso bimestral, se les aconseja tomar nota de la siguiente información. La Pensión para el Bienestar forma parte de una lista de Programas del Bienestar que el Gobierno mexicano otorga a los sectores de la población que se encuentren inmersos en un contexto de vulnerabilidad social, como los adultos mayores. La Secretaría del Bienestar, la entidad encargada de asignar estos apoyos económicos, establece una serie de requisitos que son necesarios cumplir para acceder a un monto de dinero bimestral. Entre ellos, destacan: Los aspirantes a cobrar la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores deberán tomar nota del período de registro en que tendrán que anotarse para cobrar la asistencia el próximo mes. Cabe recordar que los depósitos se realizan de manera bimestral. Debido a que las últimas transferencias de dinero se llevaron a cabo durante enero, el pago siguiente se encuentra programado para marzo. Para anotarse a la Pensión Bienestar de los adultos mayores, los habitantes deberán tener en cuenta las siguientes fechas, ya que el día de inscripción asignado dependerá de la letra inicial de su primer apellido: Cabe destacar que el calendario de registro para cobrar un apoyo del Gobierno aplica a su vez para las mujeres del territorio azteca, ya que cuentan con la posibilidad de cobrar la Pensión Mujeres Bienestar. Este apoyo financiero que permite a las ciudadanas acceder a un monto de dinero bimestral y así poder afrontar sus distintos gastos, se encuentra en plena etapa de inscripción, por lo que todas aquellas ciudadanas interesadas en cobrarlo deberán atender a una serie de condiciones y requisitos esenciales. Entre ellos, se destaca: A lo largo del año se abren varios periodos de registro a esta pensión, por lo que se aconseja estar pendiente a los comunicados y las redes sociales oficiales del Gobierno de México.