El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa la verificación biométrica como una medida para reforzar la seguridad y prevenir casos de robos de identidad. Este procedimiento consiste en vincular datos físicos, como la huella dactilar y el reconocimiento facial, con el expediente digital del beneficiario. La pensión del IMSS es un apoyo económico que se otorga a los trabajadores afiliados que cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Su objetivo es garantizar un ingreso mensual al beneficiario, según el tipo de pensión: incapacidad permanente, invalidez, cesantía en edad avanzada o fallecimiento del trabajador. Para acceder a este apoyo económico, es necesario haber cotizado el número mínimo de semanas requeridas y cumplir con las condiciones específicas de cada modalidad. Conoce además las condiciones respecto a los datos biométricos, y cumple con trámite obligatorio para garantizar el cobro. Si bien el registro biométrico no es obligatorio, el IMSS destaca que hacer el trámite fortalece la seguridad de los pagos, al reducir el riesgo de que terceros accedan indebidamente a los recursos de los inscriptos, brindando mayor tranquilidad durante el retiro. Por su parte, el organismo llamó a los derechohabientes, pensionados y jubilados a informarse únicamente a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización tecnológica en trámites, ya que la desinformación puede generar fraudes o robo de datos personales. Hasta el momento, el IMSS no estableció una fecha límite para completar el registro biométrico, ya que se trata de un procedimiento voluntario y personal. Dado que el pago no depende de este requisito, los beneficiarios tienen tiempo para hacerlo y recibir orientación adecuada. Contar con datos biométricos en la aplicación IMSS Digital también facilita el acceso al expediente médico electrónico, donde se pueden consultar recetas, incapacidades y el seguimiento de signos vitales de los últimos 12 meses. No obstante, es posible acceder a estos servicios sin el registro, aunque el proceso podría ser menos ágil. De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el depósito correspondiente a marzo de 2026 se efectuará el lunes 2 de marzo, primer día hábil del mes. Cabe destacar que la pensión se paga de forma mensual y puede complementarse con otras prestaciones, como servicios médicos, asistencia social y suministro de medicamentos.