El Gobierno de México, a través del FOVISSSTE, confirmó la disponibilidad del Crédito Pensionados, un esquema diseñado para facilitar el acceso a vivienda a personas jubiladas del ISSSTE. Este programa destaca por ofrecer condiciones preferenciales frente a otras opciones del mercado. El nuevo crédito para pensionados del FOVISSSTE está dirigido a pensionados por jubilación, edad y tiempo de servicio o cesantía en edad avanzada, el crédito permite adquirir vivienda nueva o usada, construir en terreno propio o comprar un terreno para edificar, sin necesidad de participar en sorteos. El esquema ofrece una tasa de interés anual competitiva que va del 2% al 4.45%, lo que lo posiciona como una alternativa accesible para quienes viven de una pensión. Además, el financiamiento se maneja en UMA, lo que permite una actualización anual del saldo. Otro de los principales atractivos es la flexibilidad en pagos y apoyos adicionales. El programa permite realizar pagos anticipados sin penalización y contempla el respaldo del FOVISSSTE en gastos notariales, reduciendo significativamente el costo total del crédito. El monto máximo de financiamiento alcanza hasta 891,555 pesos, dependiendo de la pensión y edad del solicitante, e incluye diversas coberturas que protegen tanto al beneficiario como a la vivienda. Para acceder al crédito, los interesados deben ser pensionados del ISSSTE bajo claves específicas como jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio o cesantía en edad avanzada, además de cumplir con el rango de edad establecido. El proceso inicia con la simulación del crédito, lo que permite conocer la capacidad de financiamiento en pocos segundos. Posteriormente, se debe elegir una vivienda que cumpla con las condiciones requeridas, especialmente si se trata de un inmueble nuevo. El solicitante deberá registrar su trámite en una entidad financiera autorizada (SOFOM) y completar la integración del expediente para formalizar el crédito de FOVISSSTE, sin necesidad de sorteos ni convocatorias.