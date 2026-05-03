El calendario oficial de Colombia contempla varios festivos trasladables a lo largo del año y uno de ellos será el próximo lunes 18 de mayo, fecha en la que se conmemora la Ascensión de Jesús. Esta jornada no laborable genera un nuevo descanso extendido para miles de personas en el país, ya que se une al domingo 17 de mayo y conforma dos días consecutivos con menor actividad en oficinas, bancos y distintos servicios presenciales. Con la llegada de mayo, muchos trabajadores, estudiantes y familias comienzan a revisar qué feriados quedan en el calendario y cuáles permiten organizar viajes cortos, reuniones familiares o una pausa en la rutina. De acuerdo con el calendario oficial de festivos en Colombia, el lunes 18 de mayo será día no laborable por la celebración religiosa de la Ascensión del Señor. Esta fecha se conmemora tradicionalmente 40 días después del Domingo de Resurrección, pero en Colombia se traslada al lunes más cercano para conformar un puente festivo y extender el descanso. Esto significa que trabajadores con jornada tradicional de lunes a viernes, estudiantes y buena parte del sector administrativo podrán disfrutar de un fin de semana extendido entre el domingo 17 y lunes 18 de mayo. Durante estas fechas suele disminuir la actividad presencial en entidades públicas, oficinas administrativas y algunas empresas privadas, aunque cada compañía define internamente su propio esquema laboral. Como ocurre habitualmente durante los lunes festivos, algunos servicios pueden operar con horarios especiales o directamente permanecer cerrados. Entre los sectores que suelen verse afectados aparecen: En paralelo, continuarán funcionando canales digitales, cajeros automáticos, plataformas virtuales y comercios que operan normalmente durante fines de semana o festivos. Luego del puente del 18 de mayo, Colombia todavía mantiene varios feriados distribuidos durante el resto del año. El sistema de traslado de algunos festivos permite que Colombia concentre varios fines de semana largos durante el año, una dinámica que suele impulsar el turismo interno y la planificación anticipada de descansos cortos.