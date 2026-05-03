El sistema bancario colombiano atravesará un nuevo fin de semana con cambios en la atención al público por el calendario oficial de festivos. En esta ocasión, el lunes 18 de mayo será día no laborable por la conmemoración de la Ascensión de Jesús, una fecha religiosa trasladada al lunes dentro del esquema de feriados en el país. Como consecuencia, las entidades financieras mantendrán cerradas sus sucursales físicas durante el domingo 17 y el lunes 18 de mayo, generando dos jornadas consecutivas sin atención presencial en oficinas. Esta situación impacta especialmente a quienes necesitan realizar trámites bancarios de manera presencial, como retiros por ventanilla, consignaciones en caja, apertura de productos o solicitudes de documentación. A raíz de este cierre temporal, muchos usuarios comenzaron a revisar con anticipación pagos, transferencias, vencimientos de obligaciones y movimientos comerciales para evitar contratiempos durante estos días de inactividad bancaria. A pesar del cierre de oficinas, los bancos confirmaron que los canales alternativos seguirán funcionando con normalidad. Los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, corresponsales bancarios, aplicaciones móviles y plataformas digitales para realizar pagos, consultas, transferencias y otras operaciones que no requieran presencia física. El lunes 18 de mayo afecta directamente la disponibilidad de atención presencial en el sistema financiero colombiano, por lo que las entidades suelen recomendar programar con anticipación cualquier trámite importante antes del cierre del viernes previo. Además, quienes tengan pagos automáticos, cuotas de créditos, tarjetas o servicios con fecha de vencimiento cercana al feriado deberían consultar con su banco cómo se manejan las obligaciones en días no hábiles, ya que algunos cobros se procesan en la siguiente jornada bancaria. Durante estas jornadas, las oficinas bancarias permanecerán cerradas al público y no habrá atención en ventanillas ni áreas de servicio presencial. Sin embargo, seguirán habilitados: Aunque las transferencias electrónicas pueden ejecutarse normalmente, algunas transacciones entre distintas entidades podrían quedar pendientes de compensación hasta el martes 19 de mayo, cuando se retome la actividad habitual del sistema financiero. Por eso, se recomienda a los usuarios anticipar depósitos, retiros importantes y pagos programados para evitar inconvenientes durante este nuevo período de cierre bancario en Colombia.