Dos estados del país tendrán una mañana con -5 grados.

El clima en México para este domingo 8 de noviembre estará marcado por bajas temperaturas, lluvias y chubascos en distintas regiones. Las zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada.

En la Ciudad de México y el Estado de México también se esperan precipitaciones. La capital tendrá chubascos por la tarde y noche, mientras que en territorio mexiquense se pronostican lluvias acompañadas de granizo, por lo que conviene preparar paraguas y ropa abrigadora.

Tarde y noche de chubascos en CDMX para el domingo. SMN

¿Dónde harán hasta -5 grados este domingo 8 de noviembre y qué precauciones tomar?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se presentarán durante la madrugada en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. El frío también favorecerá un ambiente más fresco en otras entidades.

Ante estas condiciones, es importante reforzar los cuidados de niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables, especialmente durante las primeras horas del día. También se recomienda proteger a los animales de compañía del frío, evitar que permanezcan a la intemperie y procurarles un espacio resguardado.

En la Ciudad de México, el pronóstico contempla temperaturas de 11 a 13 grados por la mañana, de 24 a 26 durante la tarde y de 16 a 18 por la noche, con chubascos por la tarde y noche. Para el Estado de México se esperan temperaturas de 8 a 10 grados por la mañana, de 21 a 23 durante la tarde y de 13 a 15 por la noche, además de chubascos y posible caída de granizo.

Las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se presentarán durante la madrugada en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán lluvias intensas: ¿qué dice el SMN?

El sistema frontal número 4 permanecerá estacionario sobre el oriente del país e interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre el norte, además de un canal de baja presión en el noreste.

El meteorólogo Jesús Javier Rodríguez, del SMN, advirtió sobre las precipitaciones previstas en el norte: “el sistema frontal núm. 4 traerá lluvias intensas sobre las regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas” , señaló en la más reciente actualización del pronóstico.

De acuerdo con el mapa de acumulados del SMN para el domingo 8 de noviembre, las precipitaciones tendrán diferentes intensidades en el territorio nacional, con acumulados de 5 a 25 milímetros en las zonas de chubascos.

Pronóstico de lluvia acumulada domingo 8 de noviembre. SMN

Las lluvias fuertes acumularán de 25 a 50 milímetros, mientras que las muy fuertes alcanzarán de 50 a 75 milímetros. En las regiones con precipitaciones intensas se prevén acumulados de 75 a 150 milímetros.

El pronóstico también contempla lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, y extraordinarias, superiores a 250 milímetros, aunque estas dos últimas categorías no aparecen coloreadas en el mapa de acumulados compartido para esta jornada.

Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente favorecerá un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.