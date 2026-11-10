También se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en zonas de Nuevo León, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. (Imagen ilustrativa)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes e intensas para distintas regiones de México durante los próximos días, debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

El organismo señaló que estos fenómenos también pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas fuertes de viento, además, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Atención: dónde se esperan las lluvias más fuertes

Para el lunes 9 de noviembre, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el noreste de Tamaulipas.

También se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en zonas de Nuevo León, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las precipitaciones estarán relacionadas principalmente con el frente frío número 4, que continuará estacionario sobre el oriente del país, además de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Para el martes 10 de noviembre, el pronóstico contempla lluvias fuertes en Tamaulipas y Veracruz. El SMN prevé que las precipitaciones continúen durante el miércoles y jueves en distintas regiones del país.

Las precipitaciones estarán relacionadas principalmente con el frente frío número 4. Shutterstock

Qué estados tendrán las lluvias más intensas

El SMN mantiene un pronóstico de precipitaciones importantes hacia el final de la semana:

Miércoles 11: lluvias de 50 a 75 mm en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Jueves 12: lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm, en el norte de Veracruz .

Jueves 12: lluvias de 50 a 75 mm en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Jueves 12: lluvias de 25 a 50 mm en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

El SMN también prevé rachas de viento y temperaturas bajo cero en zonas serranas

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en diferentes regiones del país. Las rachas de 40 a 60 km/h continuarán en el istmo y golfo de Tehuantepec, y el jueves se extenderán a Tamaulipas y Veracruz. En otras entidades se esperan rachas de entre 30 y 50 km/h.

En cuanto a las temperaturas, el SMN pronostica mínimas de -5 a 0 °C durante las madrugadas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Desde la madrugada del jueves, también se prevén esos valores en zonas serranas de Baja California.

El organismo señaló que la masa de aire frío asociada al frente número 4 cambiará sus características térmicas y dejará de afectar al país durante el martes.

Al mismo tiempo, algunas entidades del occidente, sur y sureste mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40 °C, entre ellas Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.