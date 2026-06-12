Madrid, Tokio y Londres prohibirán el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Miles de viajeros de México deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales al exterior.

Tanto Madrid, Tokio y Londres han endurecido los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Madrid, Tokio y Londres prohibirán el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Tener el pasaporte fuera del plazo de vigencia puede ocasionar problemas cuando se quiere ingresar o salir de España, Japón e Inglaterra.

La mayoría de las veces, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias que se encuentran en los puntos de control exigen que el pasaporte siga vigente.

Para que un pasaporte se considere válido, no solo necesita un buen estado físico como no tener páginas rotas ni manchas, también es necesario que cumpla con los requisitos que pide cada destino.

Cuáles son las restricciones para ingresar a Madrid

Para ingresar a España desde Madrid los turistas mexicanos deben presentar pasaporte mexicano con una vigencia mínima de seis meses.

Cuáles son las restricciones para ingresar a Esáña desde Madrid. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La estancia máxima permitida es de 90 días acumulados, sean o no consecutivos, en un período de 6 meses.

Exceder ese plazo puede resultar en expulsión y prohibición de entrada a todo el espacio migratorio europeo.

No se requiere visa para turismo. Sin embargo, es indispensable tramitar una visa para realizar estudios, trabajar o residir en España.

Las reglas de Tokio para ingresar y salir del país

Para viajar a Tokio, Japón no hay una vigencia mínima establecida para el pasaporte en estancias cortas de menos de 90 días; sin embargo, el pasaporte deberá estar vigente por el periodo total que se estará en el país.

Japón no tiene una vigencia mínima establecida para el pasaporte en estancias cortas de menos de 90 días.

En el punto de entrada se debe mostrar el pasaporte y llenar el formulario para desembarcar (Disembarkation Card For Foreigner), en el cual es indispensable indicar la dirección donde se hospedará el viajero.

Qué exige Londres para visitar Inglaterra

A partir del 25 de febrero de 2026, las personas mexicanas que viajen al Reino Unido como visitantes deben contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), a menos que ya tengan un estatus migratorio válido en ese país.

La solicitud debe realizarse con el mismo pasaporte con el que se viajará, a través de la aplicación oficial UK ETA, y se recomienda solicitarla con al menos tres días hábiles de anticipación.

Las personas que no cuenten con una ETA válida no podrán abordar el vuelo o transporte hacia el Reino Unido.

Sobre la vigencia del pasaporte, se recomienda portarlo con vigencia mínima de 6 meses, sobre todo si se planea viajar a otros países del espacio Schengen.

Esta recomendación no constituye un requisito obligatorio establecido por las autoridades británicas según la Guía del Viajero de la SRE.