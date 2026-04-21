Durante 2026, las autoridades mexicanas endurecieron la vigilancia sobre prácticas comerciales abusivas en el sector de servicios. En este contexto, uno de los focos principales está puesto en la forma en que se cobra la propina a los clientes. Aunque se trata de una costumbre ampliamente extendida, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dejó en claro que hay una regla básica que los negocios deben respetar. De lo contrario, podrían enfrentar multas que superan los 3 millones de pesos. La Profeco advirtió que incluir la propina de manera automática en la cuenta está prohibido en México. Esta práctica es considerada abusiva, ya que implica un cobro sin el consentimiento del consumidor. Según la autoridad, cualquier cargo adicional que no haya sido autorizado por el cliente puede ser sancionado. Esto incluye la propina cuando se agrega directamente al ticket o se presenta como obligatoria. Las multas para los establecimientos que incumplan esta norma pueden ir aproximadamente desde los 700 pesos hasta más de 3 millones de pesos. El monto exacto dependerá de factores como la gravedad de la infracción, la afectación al consumidor y si el negocio es reincidente. Además de las sanciones económicas, los establecimientos pueden enfrentar medidas como la suspensión del servicio, la colocación de sellos de advertencia e incluso la clausura temporal del negocio en casos graves o reiterados incumplimientos. En México, la propina no es un pago obligatorio, sino una gratificación voluntaria que depende exclusivamente del cliente. La Profeco ha reiterado que este monto se otorga como reconocimiento por el servicio recibido, pero no puede exigirse ni condicionarse bajo ninguna circunstancia. Esto significa que los consumidores tienen derecho a decidir si dejan propina, cuánto dar o incluso no pagarla. No existe un porcentaje fijo establecido por ley. Además, cualquier intento de imponer este cobro, sugerirlo como obligatorio o condicionarlo al servicio constituye una violación a los derechos del consumidor.