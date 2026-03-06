El Banco del Bienestar acaba de anunciar la disponibilidad de vacantes para todos los mexicanos. “¿Te interesa trabajar con nosotros?”. La oportunamente laboral comunicada por la propia banca con la felicidad para que el trámite de la inscripción se pueda hacer de forma fácil y sin complicaciones. Para aplicar a alguno de los puestos de trabajo del Banco del Bienestar, solo debes ingresar al Portal Laboral del Banco del Bienestar y hacer tu registro. “Genera tu perfil en nuestro portal”. De acuerdo con lo comunicado por la banca, una vez hagas el registro, si hay vacantes en tu localidad y cumples con el perfil, de Recursos Humanos se pondrán en contacto contigo para darte los detalles. Debes hacer el ingreso y registro en este link oficial del Banco del Bienestar y la SHCP y completar los siguientes datos básicos de registro. Si ya eres usuario, solo ingresas con tu correo y contraseña, de no recordar tu password, podrás ir a la opción de “¿Olvidaste tu contraseña?” y recuperarla. Caso contrario, deberás ir a la opción de “Regístrate” y completar los siguientes datos: Con estos datos mínimos ya podrás cargar tus datos personales y Curriculum en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia a la cual pertenece este Portal Laboral. El soldado de alguien que trabaja en el Banco del Bienestar puede variar dependiendo su cargo, antigüedad y cargo. Los sueldos en promedio pueden fluctuar entre 6.000 y 20.0000 pesos teniendo en cuenta también la zona y el lugar de trabajo. Según datos no oficiales, un cajero del Banco del Bienestar occisa para este 2026 en un promedio de 9.500 pesos, un auxiliar de sucursal A tiene un sueldo base de 9.700 pesos y un jefe de sucursal AA, cuenta con un sueldo de 13.000, en cambio, un auditor o supervisor, su sueldo se eleva a 18.300 pesos. Los datos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó para el 2023, que un auxiliar de sucursal A tenía un sueldo de 8.772 más una compensación garantizada de 1.035, teniendo un total de 9.807 pesos en promedio. En el caso de un Supervisor de sucursal, su sueldo para el 2023 según la SHCP estaba sobre los 17.823 más una compensación garantizada de 1.643, con un total de 19.466 pesos mensuales. Estos son algunos de los puestos que el Banco del Bienestar tiene para en sus equipos de trabajo y para los que podrían aplicar los nuevos aspirantes. De momento el Banco del Bienestar tiene el registro abierto sin una fecha exacta de cierre para las inscripciones. En ese sentido, alista tus datos y actualiza tu perfil profesional para aprovechar esta oportunidad para trabajar en uno de los puestos de trabajo más estables y mejor pagados del país.