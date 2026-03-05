El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, pidió a la banca ampliar el crédito hacia sectores productivos y hogares, al advertir que una mayor participación del sistema financiero será clave para impulsar el crecimiento económico de México, que el gobierno proyectó cercano a 3% hacia finales de 2026. Durante su participación en la 34° Plenaria de Consejeros de Banamex, el funcionario señaló que el crédito será fundamental para que la inversión y la actividad productiva ganen dinamismo en los próximos años, en un contexto en el que la economía mexicana busca consolidar su recuperación tras un entorno internacional complejo. El titular de Hacienda reconoció que aún persisten desafíos importantes en el acceso al financiamiento, particularmente para pequeñas y medianas empresas, mujeres y jóvenes, segmentos donde el crédito bancario sigue siendo limitado. Incluso, advirtió que en muchos casos la principal fuente de financiamiento continúa siendo el crédito comercial no bancario, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las alternativas formales de financiamiento. En ese sentido, subrayó que el sistema financiero tendrá un papel clave para que el crédito fluya hacia los sectores productivos y los hogares, con el objetivo de aprovechar el potencial de crecimiento del país y fortalecer la inversión interna. El funcionario explicó que, tras un 2025 marcado por la volatilidad en el comercio internacional y los cambios en la política económica de Estados Unidos, la economía mexicana mostró resiliencia y evitó escenarios de recesión. De acuerdo con datos revisados del Producto Interno Bruto, el crecimiento de 2025 se ubicó en 0.6% en la serie original, un desempeño que, aunque moderado, estuvo por encima de la tendencia observada en los primeros años de administraciones anteriores. Hacia adelante, Hacienda prevé un panorama más favorable impulsado por la recuperación gradual de la demanda interna, la estabilidad macroeconómica y el despliegue de proyectos de inversión pública y privada. En ese contexto, el funcionario indicó que diversas instituciones han mejorado sus perspectivas de crecimiento para México, entre ellas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que elevó su previsión a 1.4%, y el Banco de México, que la ajustó a 1.6%, mientras que la Secretaría de Hacienda espera que la economía se acerque a un crecimiento cercano a 3% hacia el cierre de 2026. El secretario también destacó que el impulso a la inversión será uno de los principales motores del crecimiento económico en los próximos años. En particular, señaló que el Plan Nacional de Infraestructura contempla una cartera superior a MXN$ 5 billones en más de mil 500 proyectos en sectores como energía, transporte ferroviario, carreteras, puertos, salud y agua, lo que permitirá elevar la capacidad productiva del país y generar derrama económica en múltiples sectores. Además, explicó que la estrategia del gobierno contempla fortalecer la banca de desarrollo, crear nuevos vehículos de inversión y promover la participación del sector privado bajo esquemas que garanticen certidumbre jurídica. Bajo este escenario, reiteró que el sector financiero tendrá un papel clave para canalizar recursos hacia proyectos productivos y apoyar el crecimiento sostenido de la economía mexicana.