La Secretaría del Bienestar ha anunciado una notable flexibilidad en las normativas de operación para el año 2026 de la Pensión para Adultos Mayores. Aquellos solicitantes que requieran el apoyo bimestral de 6,400 pesos y que no dispongan de CURP, acta de nacimiento o comprobante de domicilio podrán acceder al beneficio a través de un procedimiento alternativo, asegurando que la ausencia de documentación no impida la obtención del recurso económico. Esta medida busca facilitar el acceso a la asistencia económica, promoviendo así la inclusión de un mayor número de beneficiarios en el programa. El nuevo periodo de registro comenzará el lunes 16 de febrero en todo el territorio nacional. Se requiere la presentación de cinco documentos: Las reglas de operación 2026 especifican que los solicitantes sin documentación completa deberán presentar un escrito donde manifiesten cuáles son los documentos faltantes y expliquen los motivos por los que no disponen de ellos. Este documento alternativo debe incluir todos los datos personales que normalmente aparecerían en el papel oficial que no se entrega, asegurando que la autoridad cuente con la información necesaria para el registro. El requisito fundamental es que este escrito se firme bajo protesta de decir verdad, lo cual implica responsabilidad legal sobre la información proporcionada. Adicionalmente, se requiere la participación de dos testigos que deben indicar su domicilio particular en el documento y, en caso de contar con identificación oficial, presentar una copia de la misma como respaldo. Sin embargo, las autoridades establecieron una solución para quienes enfrenten dificultades para presentar alguno de estos requisitos. La Secretaría organizó el registro mediante un calendario alfabético basado en la inicial del apellido paterno: El proceso de incorporación se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en los Módulos del Bienestar distribuidos a lo largo del territorio nacional. Esta flexibilización en los requisitos documentales representa un avance significativo para garantizar que adultos mayores en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la Pensión Bienestar sin que la carencia de papeles oficiales se convierta en una barrera infranqueable para recibir los 6,400 pesos bimestrales. Cada solicitante debe registrar además una persona adulta auxiliar, quien también deberá presentar la documentación correspondiente con excepción del acta de nacimiento. Esta medida busca garantizar que exista un respaldo en caso de que el beneficiario requiera apoyo para gestionar el cobro del recurso bimestral.