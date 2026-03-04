Con una ceremonia celebrada en las instalaciones del 24 Bataón de Infantería en Hermosillo, Sonora, arrancó oficialmente el Primer Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN). En este acto, 340 jóvenes de la generación 2007 —junto con remisos de años anteriores y diez mujeres que se sumaron de manera voluntaria— iniciaron formalmente su proceso de adiestramiento cívico-militar. El Servicio Militar Nacional es una institución establecida constitucionalmente en México que obliga a los hombres registrarse y participar en actividades de formación cívico-militar durante el año en que cumplen 18 años. Su origen se remonta a los años cuarenta del siglo pasado, cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a México a fortalecer sus mecanismos de defensa nacional. Aunque México no participó directamente en los grandes frentes de batalla de aquel conflicto, la coyuntura internacional puso en evidencia la necesidad de contar con una reserva ciudadana capaz de responder ante contingencias. Desde entonces, el Servicio Militar Obligatorio se mantuvo como un pilar de la política de seguridad interior, adaptando sus contenidos a las realidades sociales de cada época, pero conservando su función formativa en valores como la disciplina, el honor y el patriotismo. Una vez completado el registro ante la Junta Municipal de Reclutamiento correspondiente, cada joven de la generación 2007 participa en el sorteo de bolas, el momento central que define el nivel de compromiso requerido durante el año de servicio. Quienes extraigan una bola negra quedan asignados al servicio activo, lo que implica asistir a prácticas de instruccción los sábados, recibir formación en primeros auxilios, educación cívica y técnicas básicas militares. Los jóvenes que saquen bola blanca quedan en situación de disponibilidad: están inscritos, cumplieron con el trámite legal, pero no tienen obligación de asistir a prácticas regulares. En ambos casos, cuando termina el ciclo se expide la Cartilla del Servicio Militar Nacional, documento de identidad oficial que muchos trámites administrativos, laborales y educativos exigen en el país. Entre los aspectos más destacados de la ceremonia de apertura del Primer Escalón 2026 en Hermosillo se encuentra la incorporación de diez mujeres que decidieron sumarse de forma voluntaria. Si bien la ley no obliga a las mujeres a prestar el servicio militar en México, la normativa sí contempla su participación voluntaria, una figura que ganó mayor visibilidad en los últimos años en el contexto de las políticas de género que impulsa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las jóvenes voluntarias recibirán la misma formación que sus compañeros y obtendrán igualmente su cartilla militar cuando concluya el ciclo. Para muchas de ellas, esta decisión representa una oportunidad de desarrollo personal, una vía de acceso a capacitación gratuita y, en algunos casos, el primer paso hacia una carrera profesional dentro del Ejército Mexicano. Para los jóvenes nacidos en 2007 que ahora inician el proceso, el Servicio Militar Nacional representa tanto una obligación como una experiencia con beneficios concretos. Quienes cumplan con el servicio activo recibirán instrucción en disciplinas como primeros auxilios, protección civil, civismo, métodos de rescate en situaciones de desastre y manejo básico de comunicaciones. Además, al concluir satisfactoriamente el ciclo anual, cada conscripto recibe su Cartilla del Servicio Militar, indispensable en México para una amplia variedad de trámites: apertura de cuentas bancarias, inscripción a instituciones educativas del nivel superior, registro como candidato en procesos electorales, obtención de ciertos contratos laborales en el sector público y gestiones migratorias, entre otros.