La Secretaría del Bienestar reveló una importante flexibilidad en las reglas de operación 2026 de la Pensión para Adultos Mayores. Los solicitantes del apoyo bimestral de 6,400 pesos que no cuenten con CURP, acta de nacimiento o comprobante de domicilio podrán acceder al beneficio mediante un procedimiento alternativo, garantizando que la falta de documentación no sea un obstáculo para recibir el recurso económico. El nuevo periodo de registro iniciará el lunes 16 de febrero en todo el país. Se solicitan cinco documentos: Sin embargo, las autoridades establecieron una solución para quienes enfrenten dificultades para presentar alguno de estos requisitos. Las reglas de operación 2026 especifican que los solicitantes sin documentación completa deberán presentar un escrito donde manifiesten cuáles son los documentos faltantes y expliquen los motivos por los que no disponen de ellos. Este documento alternativo debe incluir todos los datos personales que normalmente aparecerían en el papel oficial que no se entrega, asegurando que la autoridad cuente con la información necesaria para el registro. El requisito fundamental es que este escrito se firme bajo protesta de decir verdad, lo cual implica responsabilidad legal sobre la información proporcionada. Adicionalmente, se requiere la participación de dos testigos que deben indicar su domicilio particular en el documento y, en caso de contar con identificación oficial, presentar una copia de la misma como respaldo. El proceso de incorporación se realizará del 16 al 22 de febrero en horario de 10:00 a 16:00 horas dentro de los Módulos del Bienestar distribuidos en el territorio nacional. La Secretaría organizó el registro mediante un calendario alfabético basado en la inicial del apellido paterno: Cada solicitante debe registrar además una persona adulta auxiliar, quien también deberá presentar la documentación correspondiente con excepción del acta de nacimiento. Esta medida busca garantizar que exista un respaldo en caso de que el beneficiario requiera apoyo para gestionar el cobro del recurso bimestral. Esta flexibilización en los requisitos documentales representa un avance significativo para garantizar que adultos mayores en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la Pensión Bienestar sin que la carencia de papeles oficiales se convierta en una barrera infranqueable para recibir los 6,400 pesos bimestrales.