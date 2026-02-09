El Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar abrirán un nuevo periodo de registro para pensiones en febrero de 2026, con el objetivo de que más mexicanos accedan a apoyos económicos directos mediante depósitos bimestrales en la tarjeta del banco. La inscripción busca ampliar la cobertura de programas como la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, que cuentan con montos actualizados y fechas específicas de atención. El interés creció entre beneficiarios que ya cobran o están por hacerlo, ante la necesidad de conocer cómo registrarse y asegurar el depósito del apoyo económico. La Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales que se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar a quienes cumplen con los requisitos y forman parte del padrón. A este apoyo se suma la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, que cuenta con montos actualizados y periodos de registro que se abren de forma periódica para incorporar a nuevas beneficiarias. Registrarse en estos programas no solo permite recibir los pagos previstos para 2026, sino también mantenerse dentro del calendario de depósitos futuros, siempre que el trámite se realice correctamente y dentro de los plazos establecidos. Las autoridades han anunciado que el registro para la Pensión Bienestar en febrero de 2026 se realizará del 16 al 22 de febrero, organizando la atención por la letra inicial del primer apellido de la persona interesada. Durante esos días, los módulos del Bienestar estarán abiertos de lunes a domingo para que quienes cumplan con los requisitos acudan con sus documentos, como identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. Aunque buena parte de la inscripción es presencial en módulos, el registro también puede iniciarse en línea o con visita domiciliaria para quienes tienen dificultades de desplazarse, según los canales oficiales.