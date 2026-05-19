La SCJN fijó un nuevo criterio obligatorio que modifica el funcionamiento de los juicios orales en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que cambiará la manera en que se desarrollan los juicios penales en México. El máximo tribunal determinó que los jueces ya no podrán ordenar automáticamente la repetición de un juicio oral únicamente porque una audiencia haya sido reanudada fuera del plazo legal establecido.

La decisión busca evitar retrasos innecesarios, reducir el uso excesivo de tecnicismos procesales y acelerar la impartición de justicia. Además, la Corte remarcó que reiniciar procesos completos puede provocar afectaciones graves tanto para las víctimas como para las personas acusadas .

La SCJN fijó un nuevo criterio obligatorio que modifica el funcionamiento de los juicios orales en México. SCJN

Nuevo fallo de la Suprema Corte: qué resolvió sobre la repetición de los juicios penales

El criterio fue aprobado por el Pleno de la SCJN tras analizar puntualmente casos relacionados con delitos graves, entre ellos violación agravada contra una menor de edad y tentativa de feminicidio. En ambos expedientes, las audiencias se habían suspendido y retomado fuera del tiempo permitido por la ley.

Hasta ahora, una interpretación estricta del Código Nacional de Procedimientos Penales permitía que estos retrasos derivaran automáticamente en la reposición total del juicio. Con la nueva jurisprudencia, la Corte estableció que el simple incumplimiento del plazo ya no será suficiente para invalidar todo el proceso penal.

Los ministros señalaron que repetir juicios de forma automática puede generar dilaciones injustificadas y afectar el derecho a una justicia pronta. También advirtieron que muchas veces estas reposiciones no aportan beneficios reales para esclarecer los hechos o garantizar un mejor resultado judicial.

La resolución modifica de manera importante el trabajo de jueces y tribunales colegiados, que ahora deberán analizar cada caso de forma individual antes de ordenar que un juicio vuelva a comenzar desde cero.

La decisión busca evitar retrasos innecesarios, reducir el uso excesivo de tecnicismos procesales y acelerar la impartición de justicia

En qué casos los jueces podrán ordenar reiniciar un juicio

La Suprema Corte aclaró que un juicio penal todavía podrá repetirse, pero solo si se demuestra que la demora provocó una afectación real a los derechos de alguna de las partes involucradas.

Con este nuevo criterio, los jueces deberán comprobar que la irregularidad impactó directamente en la resolución del caso o generó una violación grave al debido proceso. Si no existe esa afectación concreta, el juicio no podrá reiniciarse automáticamente.

El fallo también obliga a los tribunales a justificar sus decisiones y evitar resoluciones basadas únicamente en formalismos procesales. Especialistas consideran que la medida podría reducir la cantidad de procesos anulados y agilizar la resolución de casos penales en México.

La SCJN destacó que uno de los principales objetivos de la resolución es proteger a las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes, ya que repetir audiencias y testimonios puede provocar revictimización y daños emocionales adicionales.

Por ello, la Corte ordenó que, si un juicio debe repetirse, l as autoridades implementen medidas especiales de protección , como el uso de videograbaciones previas y mecanismos reforzados para menores de edad.

El máximo tribunal también señaló que el sistema judicial debe mantener equilibrio entre el derecho de defensa y la protección de las víctimas. El nuevo criterio, derivado de los Amparos Directos en Revisión 1718/2025 y 4435/2025, ya es considerado un precedente clave para futuros juicios orales en México.