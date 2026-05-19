Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la LXII Legislatura.

Las disputas territoriales entre municipios del Estado de México escalaron al punto de requerir la participación del Poder Legislativo mexiquense y la colaboración del Instituto Nacional Electoral, INE, para revisar límites, zonas de conurbación y colindancias en 43 municipios, de acuerdo con información oficial del Congreso del Estado de México.

Durante la sesión de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, representantes de Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y Tianguistenco rechazaron solucionar sus diferencias mediante un “arreglo amistoso”, por lo que el procedimiento legal continuará con inspecciones y análisis técnicos.

El diputado Román Francisco Cortés Lugo, junto con integrantes de la comisión, aseguró que los trabajos avanzan “con rigor técnico y legal, bajo principios de imparcialidad ajenos a cualquier interés político”, mientras las autoridades locales defienden territorios, recursos y servicios en distintas regiones mexiquenses.

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El alcalde de Santa Cruz Atizapán, Emilio Salas Perea, afirmó que buscan frenar “actos de gobierno y administrativos” realizados por otras demarcaciones en zonas que reclaman como propias, pues aseguró que estas acciones afectan “la paz social de la región”.

Por su parte, Óscar Galán Flores, alcalde de Almoloya del Río, sostuvo que “el polígono que reclama nunca le perteneció” a Santa Cruz Atizapán y adelantó que presentarán pruebas documentales para defender los límites históricos de su municipio ante la comisión legislativa.

El Congreso del Estado de México informó que también se revisan solicitudes para crear nuevos municipios en comunidades de Jocotitlán y Temascalapa, además de avalarse inspecciones técnicas en zonas limítrofes entre Tianguistenco y Ocuilan. Fuente: Shutterstock Shutterstock





Congreso mexiquense abre nuevos procesos territoriales

El Congreso del Estado de México informó que también se revisan solicitudes para crear nuevos municipios en comunidades de Jocotitlán y Temascalapa, además de avalarse inspecciones técnicas en zonas limítrofes entre Tianguistenco y Ocuilan.

El INE solicitó dictámenes técnicos de 43 municipios.

Se revisarán zonas de conurbación y colindancia.

Habrá inspecciones de campo en regiones en disputa.

Nueve diferendos territoriales siguen abiertos.

Trece municipios participan en esos procedimientos.

Las partes tendrán plazos legales para responder pruebas.

Según el comunicado legislativo, la Secretaría de Asuntos Parlamentarios buscará decretos y documentos históricos para sustentar los análisis territoriales, mientras autoridades estatales y municipales entregarán pruebas, conclusiones técnicas y observaciones dentro de los plazos establecidos por la comisión.

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Comunidades buscan independizarse y crear nuevos municipios

Promotores de Santiago Yeche, en Jocotitlán, señalaron que buscan recuperar y preservar “su origen mazahua”, además de impulsar un desarrollo independiente. La petición, afirmaron, responde a una demanda ciudadana que se mantiene desde hace varios años.

La alcaldesa Leilani Aylin López González reconoció el derecho de impulsar una nueva municipalidad, aunque advirtió que actualmente “no se cumplen los requisitos de población, recursos propios e infraestructura suficiente” para concretar la separación territorial.

En Temascalapa, habitantes que impulsan la creación del municipio de Teacalco denunciaron abandono gubernamental, inseguridad y deficiencias en salud, educación, transporte e infraestructura. Incluso señalaron que, como municipio autónomo, podrían participar en la administración del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos de la zona.