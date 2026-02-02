La CURP biométrica se ha convertido en uno de los trámites más comentados por su innovación tecnológica, ya que busca registrar a los ciudadanos mediante reconocimiento de iris, huellas digitales y datos avanzados.

Para 2026 se han presentado quejas por los largos tiempos de espera y porque muchas personas fueron regresadas por no llevar cita programada. Por ello, resulta fundamental conocer el proceso correcto para agendar la cita y evitar contratiempos innecesarios.

Cómo es el proceso de captura de datos biométricos

A diferencia de la versión tradicional en papel, la CURP biométrica integra elementos de alta seguridad que la transforman en una identificación digital robusta.

El trámite debe realizarse de manera estrictamente presencial , ya que requiere que personal capacitado del Registro Nacional de Población (Renapo) o del Registro Civil realice la captura de información física del ciudadano.

Cómo sacar cita para obtener CURP biométrica en línea y gratis

Durante el proceso, los ciudadanos deben someterse a la captura de las diez huellas dactilares de las manos, un escaneo del iris, una fotografía facial de alta resolución y la captura de la firma digital. Estos elementos biológicos garantizan la seguridad e intransferibilidad del documento.

Pasos para agendar tu cita en línea

Obtener una fecha previa para asistir es fundamental y un paso que no debe saltarse. El proceso es el siguiente:

ingresar a la página oficial de la Renapo seleccionar el servicio “Registro de datos biométricos para la CURP” elegir una fecha disponible y el horario de conveniencia ingresar los datos personales solicitados esperar la confirmación de la cita al correo electrónico registrado e imprimir el documento para llevarlo el día de la cita.

Para obtener este documento en 2026, los mexicanos solo necesitan presentar tres documentos básicos en original:

identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP) actual

acta de nacimiento.

Las ubicaciones exactas de los módulos en cada estado pueden consultarse en los directorios oficiales proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las dependencias locales.

La transición hacia este formato digital de alta seguridad tiene como objetivo primordial combatir el robo de identidad y agilizar trámites ante dependencias gubernamentales y entidades financieras, según lo expuesto por las autoridades mexicanas y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al estar vinculada a rasgos biológicos intransferibles, la CURP biométrica garantiza que solo el titular pueda hacer uso de su información personal, además de ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas mediante una base de datos actualizada.

¿Es obligatoria la CURP biométrica?

Aunque la CURP como clave de identidad es obligatoria para casi cualquier trámite en México, la integración de los datos biométricos tiene un matiz distinto.

De acuerdo con el Artículo 91 Bis del Diario Oficial de la Federación, la captura de huellas e iris es una decisión de cada persona y se realizará únicamente bajo el previo consentimiento de los titulares, aunque se prevé que este documento sea cada vez más necesario para servicios que requieran validación de identidad infalible.