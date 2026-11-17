La caída de la red interna de la NSA encendió las alarmas en Washington tras varios días de interrupciones en servicios clave de Estados Unidos.

La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, informó el medio CNN.

De acuerdo con seis fuentes consultadas por CNN, no existen hasta el momento evidencias de “un ciberataque” contra la red ‘NSA Net’ que permite a los empleados intercambiar información sensible.

Recordemos que la falla de en las telecomunicaciones aéreas del viernes dejaron como resultado 193 vuelos cancelados de México a Estados Unidos y afectó a más de 18.000 pasajeros.

El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país, generando así un efecto dominó provocando fallas en trámites bancarios desde Estados Unidos a paíes como México, donde hay una amplia cartera de clientes que reciben remeses y transferencias bancarias.

Las fallas en los sistemas de la FAA y de aerolíneas como United Airlines provocaron miles de cancelaciones con efecto dominó en las rutas hacia México Fuente: Shutterstock Shutterstock

Efectos colaterales de la falla en la NSA NET para México

Al tratarse de una red interna y clasificada de Estados Unidos (NSA Net), una falla técnica en cadena por fallas tecnológicas reportadas en Estados Unidos, podría impactar en los vuelos, el envío y salida de dinero por remesas o transferencias bancarias como por ejemplo remesas, y claro está, las telecomunicaciones, generando aun afectación indirecta debió a la estrecha relación comercial que existe entre ambos países.

Aviación y turismo

Sistema financiero y remesas

Cadenas de suministro y comercio fronterizo

Fallas en las telecomunicaciones en Estados Unidos el viernes afectaron a México

La aerolínea estadounidense United Airlines también informó este lunes de un problema tecnológico que provocó problemas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional.

United definió la situación como una “interrupción generalizada de sus sistemas”.

Sobre el incidente del viernes que obligó a suspender la salida de todos los vuelos de Estados Unidos durante más de cuatro horas, la Administración del presidente Donald Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares.

La interrupción de servicios bancarios y de telecomunicaciones en EE. UU. genera riesgos colaterales para las operaciones financieras y el comercio bilateral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

FEMA hará un simulacro nacional para evaluar emergencias

Según la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, sigla en inglés) tiene previsto realizar este martes una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia.

Este tipo de simulacros suelen ser habituales a nivel estatal aunque no se realizaba una de alcance nacional desde 2023 y en esta ocasión no incluirá la alerta por teléfono móvil.

La prueba comenzará a las 14:20 hora del este (17.20 GMT) y consistirá en transmitir un mensaje de prueba por radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

Fuente: EFE.