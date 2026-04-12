Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 12 de abril en nuestro país y en el mundo. 1947: En la ciudad estadounidense de Annapolis, capital del Estado de Maryland, nace Tom Clancy autor de novelas policíacas de tema político y tecno-thrillers, muchas de ellas llevadas a la gran pantalla. De su brillante cabeza han surgido libros como "La caza del Octubre Rojo", "Juegos de patriotas", "Peligro inminente", "Pánico nuclear", "Órdenes ejecutivas" o "El Cardenal del Kremlin". (Hace 79 años) 1577: En la localidad danesa de Hillerød nace Cristián IV, hijo de Federico II y de Sofía de Mecklemburgo-Güstrow, que será rey de Dinamarca y de Noruega de 1588 hasta 1648. Será uno de los principales héroes militares de su nación, de gran popularidad en vida como tras su muerte. Destacará por tener carácter resuelto, impetuoso y ambicioso. Participará en dos guerras contra Suecia y en la Guerra de los Treinta Años, con resultados negativos. Durante su reinado Impulsará reformas administrativas y militares y apoyará el mercantilismo en Dinamarca, colocando los cimientos de un imperio colonial. Amante de la cultura y las artes, patrocinará grandes obras arquitectónicas del Renacimiento que embellecerán las ciudades del país. (Hace 449 años) 1539: Nace en Cuzco (Perú) Gómez Suárez de Figueroa, apodado el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano peruano, autor de "Comentarios Reales de los Incas". Su visión del Imperio Inca será vital en la historiografía colonial. (Hace 487 años) 1945: Fallece en Warm Springs (EE.UU.) Franklin Delano Roosevelt trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos y único en ganar cuatro elecciones presidenciales, la última en noviembre de 1944, hace tan sólo cinco meses. Le sucede en el cargo su vicepresidente Harry Truman que ganará las elecciones de 1948. (Hace 81 años) 1817: Tras una larga convalecencia, después de sufrir un infarto cerebral, fallece en París (Francia), el astrónomo francés Charles Messier, conocido sobre todo por haber recopilado el primer catálogo de objetos del espacio profundo, nebulosas y cúmulos estelares y por haberse dedicado sistemáticamente a la búsqueda de cometas. (Hace 209 años) 1555: En la localidad vallisoletana de Tordesillas, España, fallece Juana I de Castilla, conocida como "Juana la Loca", hija de "Isabel la Católica" y casada con "Felipe el Hermoso", reina de Castilla de 1504 a 1555 y de Aragón y Navarra, desde 1516 hasta 1555, aunque desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo y a partir de 1509 vivió recluida en Tordesillas, primero por orden de su padre "Fernando el Católico" y después por orden de su hijo el rey Carlos I. (Hace 471 años) 352: Muere en Roma el Papa Julio I, considerado el fundador del Archivo de la Santa Sede al ordenar la conservación de todos los documentos en poder del Vaticano. (Hace 1674 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Tom Clancy en 1947, ya que su obra ha tenido un impacto significativo en la literatura contemporánea y el cine, popularizando el género de los tecno-thrillers y ofreciendo una visión intrigante de temas políticos y militares a través de sus novelas.