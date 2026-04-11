Legend of the Seas, el crucero más grande del mundo, ha logrado con éxito su primera flotación en el astillero Meyer Turku en Finlandia, un acontecimiento que lo acerca a su lanzamiento comercial previsto para agosto de 2026. Con dimensiones que superan considerablemente las del icónico Titanic y la capacidad de albergar a una pequeña ciudad flotante, esta obra maestra de la ingeniería naval promete transformar por completo la experiencia de los cruceros. Las cifras de esta embarcación resultan verdaderamente abrumadoras para cualquier estándar conocido hasta ahora. Con un desplazamiento superior a las 250.800 toneladas brutas y una eslora de aproximadamente 365 metros, supera ampliamente las dimensiones del famoso Titanic, que medía 269 metros de largo y desplazaba 46.328 toneladas. La operación de flotación inicial constituyó todo un espectáculo de ingeniería. El proceso demandó más de 12 horas y requirió la utilización de 92 millones de galones de agua para llenar completamente el dique seco, una cantidad equivalente a más de 140 piscinas olímpicas trabajando simultáneamente.La estructura vertical de este gigante marítimo es igualmente impresionante. La nave cuenta con 18 cubiertas distribuidas estratégicamente para maximizar tanto el espacio como la experiencia del pasajero. Para facilitar el desplazamiento de sus ocupantes, dispone de 22 ascensores de alta velocidad que conectan todos los niveles de manera eficiente. Las instalaciones de entretenimiento y relajación fueron diseñadas con estándares que rivalizan con los mejores resorts terrestres. El barco incluye siete piscinas distribuidas estratégicamente por diferentes niveles, además de un parque acuático denominado Category 6, descrito como el más grande jamás instalado en una embarcación de estas características. La capacidad de alojamiento de esta embarcación redefine completamente el concepto de turismo masivo en el mar. Con espacio para 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, la población total a bordo supera los 10.000 habitantes. Además, los pasajeros podrán disfrutar de cinco restaurantes principales complementados por decenas de puntos de servicio distribuidos en las áreas comunes, garantizando opciones culinarias para todos los gustos y preferencias dietéticas. La estrategia operativa prevé un aprovechamiento óptimo de las diversas estaciones turísticas globales. A partir de noviembre de 2026, el crucero se trasladará al Caribe, operando desde Fort Lauderdale, Florida, con recaladas en destinos exclusivos como Perfect Day at CocoCay en las Bahamas. El itinerario inaugural de este coloso naval ha sido meticulosamente diseñado para proporcionar experiencias excepcionales en dos de los destinos más codiciados del turismo mundial. La temporada de debut dará inicio en el verano boreal de 2026 en el Mediterráneo occidental, con salidas programadas desde Barcelona y escalas en los puertos más atractivos de la región. Las rutas mediterráneas ofrecerán circuitos de siete noches, mientras que en el Caribe se desarrollarán itinerarios de seis u ocho noches, permitiendo a los pasajeros elegir la duración que mejor se adapte a sus preferencias y disponibilidad temporal.