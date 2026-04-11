Entidades federativas como la Ciudad de México (CDMX), Edomex y Veracruz han implementado módulos especiales desde julio de 2025 para gestionar la CURP biométrica. Uno de los objetivos del Gobierno de México es que, con el tiempo, este sistema se afiance y se integre al sistema nacional de identificación. La nueva CURP biométrica tiene como finalidad principal la eliminación de fraudes y la suplantación de identidades, así como la rectificación de errores administrativos que se presentan con la actual Según el Registro Nacional de Población, RENAPO, la obligatoriedad de la CURP biométrica se implementó como identificación oficial desde febrero del 2026. Es responsabilidad de las organizaciones privadas y de los organismos públicos aceptar la CURP biométrica como el único documento de identificación nacional. No obstante, se establecerá un esquema gradual con el fin de prevenir un impacto negativo en los trámites y evitar un colapso en los módulos de atención. La CURP biométrica será requerida en los siguientes casos: El procedimiento puede realizarse en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil que están disponibles en diversas entidades del país. En la actualidad, los estados donde este servicio se encuentra operativo son: El Gobierno Federal ha habilitado un portal oficial que facilita la programación de citas de manera eficiente en el siguiente enlace: citas.renapo.gob.mx