Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 10 de marzo. 1845: Nace en San Petersburgo, atual Rusia, Alejandro III Románov que ascenderá al trono en 1881, tras el asesinato de su padre Alejandro II en la misma ciudad. Será un soberano autoritario y enérgico, que mantendrá intacto el sistema autocrático y absolutista de la monarquía rusa. Reinará de este modo hasta su muerte el 1 de noviembre de 1894. A pesar de todo, su reinado será considerado bastante próspero. (Hace 181 años) 1503: En la localidad de Alcalá de Henares, España, nace Fernando I, hermano de Carlos I de España y V de Alemania, será fundador del Imperio austríaco, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rey de Hungría y Bohemia. (Hace 523 años) 1452: Nace en Sos (Zaragoza, España) Fernando II rey de Aragón, más conocido por Fernando el Católico, que reinará también bajo el nombre de Fernando V, rey consorte de Castilla. Esposo de la reina Isabel I de Castilla, por cuyo reinado conjunto sobre las dos coronas serán ambos conocidos como los "Reyes Católicos". (Hace 574 años) 1985: Fallece en Moscú (URSS), Konstantin Ustínovitch Chernenko, político soviético, presidente de la URSS desde 1984. En el poco tiempo que estuvo en el poder llevo a cabo una reforma en el sistema educativo. (Hace 41 años) 1940: Fallece en Moscú (URSS) Mijail Afanasievich Bulgákov, escritor y dramaturgo soviético de la primera mitad del siglo XX autor de "El maestro y Margarita". (Hace 86 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Alejandro III Románov en 1845, ya que su ascenso al trono en 1881 marcó un periodo de autoritarismo y estabilidad en la monarquía rusa, manteniendo el sistema autocrático hasta su muerte en 1894, lo que tuvo un impacto significativo en la historia de Rusia.