Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 3 de junio .

Estas son las efemérides del 3 de junio

1904: Nace en Washington D.C. (EE.UU.), el médico y cirujano americano Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Demostrará que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuirá a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la II Guerra Mundial. Será muy crítico con las decisiones oficiales de separar la sangre de los blancos y los negros en los bancos de sangre.

(Hace 122 años)

1726: En la ciudad de Edimburgo, Escocia (Reino Unido), nace James Hutton, geólogo escocés, considerado el padre de la geología moderna. Rechazará la teoría del catastrofismo y explicará cómo la sedimentación, el vulcanismo y la erosión producen cambios en la superficie de la Tierra que han venido operando de la misma manera y a la misma velocidad desde hace mucho tiempo. De este modo, será capaz de llegar a la conclusión de que la Tierra tiene muchos más años de lo que hasta ahora se piensa. Chocará así con los que afirman que, de acuerdo con la Biblia, la Tierra sólo cuenta con 6.000 años de antigüedad.

(Hace 300 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1963: Fallece en Roma, después de la primera de las tres sesiones del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, uno de los Papas más queridos.

(Hace 63 años)

1924: Muere en el sanatorio de Kierling, en Austria, el escritor Franz Kafka autor de "La metamorfosis", entre otras obras.

(Hace 102 años)

1875: Muere en Bougival (Francia) el compositor francés Georges Bizet, autor de "Carmen" y "Los pescadores de perlas", entre otras obras suyas.

(Hace 151 años)

1453: Álvaro de Luna, favorito del rey Juan II de Castilla, es degollado públicamente en Valladolid (España) por orden del monarca, al ser acusado del asesinato de Alonso Pérez de Vivero (Contador Mayor del Rey).

(Hace 573 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Charles Richard Drew en 1904, ya que su trabajo innovador en el desarrollo de bancos de sangre ha tenido un impacto duradero en la medicina, permitiendo salvar innumerables vidas, además de cuestionar prácticas raciales injustas en su campo.