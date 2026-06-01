Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 1 de junio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 1 de junio

1937: Nace en Menphis (EE.UU.) el actor americano Morgan Freeman, cuya profundidad emocional y versatilidad lo harán uno de los artistas más respetados de su generación. Será el ganador de un Oscar de la Academia por su papel en "Million Dollar Baby" (2004).

(Hace 89 años)

1926: Nace en la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., Norma Jeane Mortenson, que más tarde será bautizada como Norma Jeane Baker. Pasará a la historia con su nombre artístico: Marilyn Monroe. Su nombre aparecerá en los títulos de crédito de 30 películas, aunque "Something's Got to Give" quedó inconclusa por su temprana muerte. Será, más que una estrella del cine, todo un mito erótico y, más tarde tras su muerte, una leyenda. Su imagen será símbolo de glamour y belleza.

(Hace 100 años)

1851: En la ciudad de Cartagena, España, nace el científico y marino español Isaac Peral y Caballero, que creará un submarino que podrá ser utilizado con fines militares ya que dispondrá de un moderno sistema lanzatorpedos.

(Hace 175 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1968: Fallece en Arcan Ridge (EE.UU.) Helen Keller, escritora y conferenciante estadounidense, ejemplo de superación personal que sirvió de inspiración a muchas personas minusválidas. Realizó una gran labor para eliminar los prejuicios e ignorancia que rodeaban a los desórdenes de vista y oído, lo que suponía la reclusión de muchos ciegos y mudos en clínicas mentales.

(Hace 58 años)

1434: Muere en Gródek (Polonia) Ladislao II Jagellón, rey de Polonia entre 1386 y 1434. Durante su reinado incrementó considerablemente los territorios del reino.

(Hace 592 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Marilyn Monroe en 1926, quien se convertirá en un ícono cultural y un mito erótico del cine, representando el glamour y la belleza de su época, así como dejando una huella perdurable en la industria cinematográfica tras su trágica muerte.