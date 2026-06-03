HIR Casa realizó el campanazo protocolario de la colocación del bono sustentable por MXN $800 millones en la Bolsa Mexicana de Valores.

En esta noticia Atienden a mercado masivo

HIR Casa dio el campanazo de un bono sustentable por MXN $800 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que beneficiará a aproximadamente mil familias mexicanas que podrán acceder a un financiamiento para comprar vivienda nueva o usada, con criterios sustentables.

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Durante el acto, Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la BMV, señaló que del monto total, 30% se destinará a financiamiento para la vivienda de personas que no cumplen con los estándares tradicionales del buró de crédito, mientras que 45% del total se destinará a mujeres.

La colocación del bono contó con una sobredemanda de 1.81 veces, dijo Justino Hirschhorn, fundador de HIR Casa en el acto protocolario.

En conferencia de prensa posterior, Víctor Trillo, director de Finanzas de HIR Casa mencionó que el objetivo de la colocación era de MXN $500 millones, pero ante la sobredemanda, la empresa decidió tomar MXN $800 millones.

Atienden a mercado masivo

Daniel González, director general adjunto de HIR Casa, mencionó que HIR Casa tiene el objetivo de atender a un mercado masivo que, de otra forma, no tiene acceso a los créditos tradicionales, como los bancarios, del Infonavit o el Fovissste, debido a que son trabajadores que no pertenecen al sistema formal o que tienen un score crediticio por debajo de 615 puntos.

En entrevista, el directivo mencionó que 615 puntos en score crediticio equivaldría a una calificación de 7.5 en una escala del 1 al 10.

“Desafortunadamente, por el mismo volumen la banca tiene modelos paramétricos donde dejan fuera a esta gente sin evaluar su caso de forma artesanal y ahí es donde nos enfocamos nosotros para poder estudiar caso por caso, entender qué pasó y no necesariamente dar un no pongo respuesta”, comentó a El Cronista.

Además, señaló que actualmente solo 14% de las familias mexicanas tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario tradicional, a lo que se suma un déficit nacional de nueve millones de viviendas.