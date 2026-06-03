La Suprema Corte respaldó las facultades de la Profeco para sancionar a las estaciones de servicio que entreguen menos combustible del que cobran.

Los consumidores mexicanos recibieron una noticia relevante en materia de protección de sus derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puede imponer sanciones a las gasolineras que no despachen la cantidad de combustible por la que cobran.

La resolución fortalece las herramientas de vigilancia de la dependencia y representa un paso importante para combatir una de las prácticas que históricamente han generado más quejas entre los automovilistas del país.

Adiós a los litros incompletos | La Suprema Corte respaldó a Profeco y sancionará a gasolineras que cobren de más

La decisión de la SCJN confirmó la validez de las facultades que tiene la Profeco para supervisar y sancionar a las estaciones de servicio que incumplan con las disposiciones de protección al consumidor.

Con este fallo, la autoridad podrá continuar aplicando multas cuando detecte que una gasolinera entrega menos litros de gasolina o diésel de los que registra en la venta.

La Suprema Corte respaldó las facultades de la Profeco para sancionar a las estaciones de servicio que entreguen menos combustible del que cobran.

El objetivo es garantizar que los consumidores reciban exactamente la cantidad de combustible por la que están pagando, evitando afectaciones económicas derivadas de prácticas irregulares.

La resolución también refuerza el marco legal que respalda las labores de verificación que realiza la dependencia en distintos puntos del país.

Qué prácticas podrían ser sancionadas en las gasolineras a partir de ahora

Las sanciones están dirigidas principalmente a los establecimientos que utilicen mecanismos o sistemas que provoquen la entrega de una cantidad menor de combustible respecto a la que aparece en las bombas despachadoras.

Este tipo de irregularidades puede representar pérdidas constantes para los consumidores, especialmente para quienes utilizan su vehículo de manera cotidiana por motivos laborales o personales. La Profeco realiza inspecciones periódicas para detectar anomalías en los equipos de medición y verificar que las estaciones operen conforme a la normativa vigente.

Cuando se identifican incumplimientos, la autoridad puede iniciar procedimientos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes previstas en la ley.

Cómo beneficia esta medida a los consumidores

La decisión de la Suprema Corte brinda mayor certeza a los automovilistas, al confirmar que existen mecanismos legales para sancionar a quienes no respeten los derechos de los consumidores.

Además de promover prácticas comerciales más transparentes, la medida busca fortalecer la confianza de los usuarios al momento de cargar combustible. Las verificaciones y posibles multas también funcionan como una herramienta de prevención para desalentar conductas indebidas dentro del sector gasolinero.