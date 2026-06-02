Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 2 de junio en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 2 de junio

1951: En la ciudad de Chanute (EE.UU.) nace Gilbert Baker, artista y activista por los derechos civiles que en 1978, inspirándose en el movimiento hippie y en la lucha por los derechos civiles en su país, diseñará la bandera LGBT, también conocida como bandera arcoíris o bandera de la libertad. Al principio contará con 8 franjas, los colores del arcoiris, quedando en 1979 con las seis que luce en la actualidad: roja, naranja, amarilla, verde, añil y violeta.

(Hace 75 años)

1914: Nace en Nagutskaia (URSS), Yuri Andropov, que será premier soviético de noviembre de 1982 a febrero de 1984, pero apenas podrá gobernar por problemas de salud. Tras su muerte en 1984 será sustituido por Chernenko.

(Hace 112 años)

1904: Nace en Banat, (actual Rumania) el deportista y actor estadounidense de origen austríaco, Johnny Weissmüller. Uno de los mejores nadadores del mundo en los años 20 del siglo XX y ganador de cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce. Establecerá un total de 67 récords mundiales. Al terminar su carrera deportiva, se convertirá en el sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretará a lo largo 20 películas, lo que le consagrará como el Tarzán más popular de la historia del cine.

(Hace 122 años)

1899: En Berlín, Alemania, nace Lotte Reiniger quien con tijeras y papel aportará al mundo del cine el primer largometraje que se conserva de lo que más tarde será el cine de animación, "Las aventuras del príncipe Achmed" estrenada en 1926, que le llevará tres años producir. Pionera en la cámara multiplano y usando siluetas con verdadera maestría, mostrará el camino al mismísimo Walt Disney.

(Hace 127 años)

1740: Nace en la ciudad de París (Francia) Donatien Alphonse François, más conocido como el marqués de Sade, escritor francés de vida licenciosa que se pasará, por este motivo, casi toda su vida en prisión.

(Hace 286 años)

1535: En la ciudad de Florencia, nace Alejandro de Médici, cuya encendida defensa de la Contrarreforma y su amistad y partidismo por san Felipe Neri le valdrán, en 1605, su nombramiento como Papa de la Iglesia católica bajo el nombre de León XI. Aunque su pontificado será breve, tan sólo veintisiete días, se caracterizará por su gran defensa para mantener la independencia eclesiástica respecto de Francia y por luchar contra el nepotismo. Asimismo, restablecerá la paz con el rey español Felipe III, que se opondrá a su coronación como Papa. También creará una red de espías para la Santa Alianza, que se mantendrá hasta el reinado de Napoleón.

(Hace 491 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1882: En la isla de Caprera (Italia), propiedad suya donde se ha retirado para escribir sus memorias, fallece Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano que luchó por la unidad de Italia. En su juventud estuvo embarcado durante diez años y más tarde marchó a Sudamérica donde apoyó movimientos de independencia. En 1887 se publicarán sus memorias.

(Hace 144 años)

1828: En París (Francia), donde había marchado al exilio en 1815 al ser acusado de "afrancesado", muere el dramaturgo, poeta lírico español y más relevante autor y reformador del teatro del siglo XVIII, Leandro Fernández de Moratín. Entre sus obras, destacar la comedia dramática "El sí de las niñas".

(Hace 198 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Gilbert Baker en 1951, ya que fue el creador de la bandera LGBT, símbolo icónico de la lucha por los derechos civiles y la diversidad. Su diseño, inspirado en el movimiento hippie y la búsqueda de igualdad, ha perdurado como un emblema de aceptación y orgullo a nivel mundial, representando la unión y la visibilidad de la comunidad LGBTQ+.