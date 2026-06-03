Este país se transformará en el futuro Dubái: toneladas de oro brotan de sus tierras y se cotizan en millones de pesos.

Además de los yacimientos, la infraestructura y la inversión en tecnología están facilitando este crecimiento. Las proyecciones indican que, si se mantiene este ritmo, el país podría liderar en la producción de oro en un futuro cercano.

Con depósitos de oro que producen toneladas de este metal valioso y generan miles de millones en ingresos, México se posiciona para convertirse en el “Nuevo Dubái”.

Este país está atravesando una transformación económica que podría establecerlo como la nueva potencia aurífera de América Latina, conforme a los datos más recientes divulgados.

Este país se convertirá en el nuevo Dubái: toneladas de oro emergen de sus tierras y valen en millones de pesos (foto: archivo).

La mina de oro más grande de México, motor de la transformación económica

En el ámbito de la minería en México, la mina de oro más prominente, ubicada en el corazón de Zacatecas, ha transformado de manera significativa el panorama nacional.

Desde su inicio en 2010, esta operación se ha consolidado como el motor principal de la producción aurífera del país, contribuyendo con casi el 30% de todo el oro en México.

La magnitud de este megayacimiento es notable: cuenta con reservas que garantizan operaciones por al menos dos décadas más, generando empleo para miles de personas y produciendo ingresos que superan los 1,900 millones de dólares anuales.

Además de oro, esta cifra abarca también plata y otros recursos naturales, lo que posiciona al sitio como una de las minas más productivas del continente americano.

Este país se transformará en el futuro Dubái: toneladas de oro brotan de sus tierras y se cotizan en millones de pesos (foto: archivo).

Oro mexicano: ¿quién se beneficia realmente cuando la riqueza permanece en manos extranjeras?

A pesar de que el oro surge del territorio mexicano, su explotación está bajo el control de Newmont Corporation, una entidad estadounidense con sede en Colorado.

Este modelo de operación extranjera plantea un dilema económico fundamental: aunque la riqueza natural pertenece al país, los beneficios económicos más significativos se dirigen hacia corporaciones externas.

Peñasquito, en funcionamiento desde 2010 y adquirida por Newmont en 2019, contribuyó con el 28.8% del oro nacional en 2022. Su yacimiento presenta proyecciones de operación para al menos 20 años más, reafirmando a esta región como el núcleo aurífero de México.

Si bien la inversión extranjera ha facilitado desarrollo regional y empleo -por ejemplo, los más de 2,800 empleos directos generados en la mina Peñasquito, Zacatecas- también ha concentrado las ganancias en manos foráneas, restringiendo el impacto estructural de esta bonanza en el desarrollo sostenible de México.

No obstante, con 1,900 millones de dólares generados únicamente en 2022, la distribución de esta riqueza continúa siendo un tema que demanda atención.

Este fenómeno ha originado un profundo debate sobre la soberanía económica nacional.

México ante el desafío del oro: sostenibilidad, innovación tecnológica y soberanía nacional

El oro extraído del suelo mexicano trasciende su valor ornamental.

Este metal cumple funciones estratégicas en sectores fundamentales, como la industria electrónica, la fabricación de conectores de alta precisión y el instrumental científico , así como en la reserva financiera a nivel global.

La relevancia del oro se manifiesta no solo en su belleza, sino también en su importancia en diversas aplicaciones modernas.

De este modo, el oro se erige como un recurso indispensable para el progreso tecnológico y económico.

La aspiración de convertirse en una potencia económica -una especie de Dubái latinoamericano- no depende únicamente de los recursos subterráneos, sino de la forma en que se gestiona, distribuye y protege esta riqueza de cara al futuro.

No obstante, esta nueva bonanza dorada comporta un elevado costo ambiental.

La minería industrial implica procesos que demandan un uso intensivo de químicos y la remoción masiva de roca, lo que genera impactos severos en el paisaje, los cuerpos de agua y la biodiversidad local.

Si bien Newmont sostiene que opera bajo estándares internacionales de sostenibilidad, diversas organizaciones sociales han manifestado su preocupación por las repercusiones ecológicas a largo plazo.

México debe potenciar sus capacidades técnicas y financieras, implementar regulaciones que maximicen los beneficios nacionales y garantizar que las comunidades locales desempeñen un papel central en la gestión de sus recursos naturales.