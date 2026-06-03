La FIFA confirmó cuáles son los documentos obligatorios para ingresar a los países sede del Mundial 2026. Quienes viajen a estas ciudades podrían enfrentar el rechazo de ingreso si no cumplen con este requisito migratorio.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y millones de aficionados planean viajar a México, Estados Unidos y Canadá para asistir a los partidos del torneo más importante del futbol.

Sin embargo, la FIFA advirtió que contar con un boleto para los encuentros no garantiza el ingreso a ninguno de los tres países anfitriones. Las autoridades migratorias podrán negar la entrada a quienes no cumplan con la documentación exigida para viajar.

Mundial 2026: cuál es el requisito obligatorio para ingresar a las ciudades sede

De acuerdo con la FIFA, todos los viajeros que ingresen a México, Estados Unidos o Canadá deberán contar con un pasaporte vigente y, cuando corresponda, una visa válida, autorización electrónica de viaje o exención migratoria aplicable.

La FIFA confirmó cuáles son los documentos obligatorios para ingresar a los países sede del Mundial 2026. Quienes viajen a estas ciudades podrían enfrentar el rechazo de ingreso si no cumplen con este requisito migratorio. ChatGPT

Esto significa que los aficionados que pretendan asistir a partidos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, Nueva York, Toronto o Vancouver no podrán ingresar si presentan documentos vencidos o si no cuentan con el permiso migratorio requerido.

La FIFA recordó además que cada país mantiene sus propios controles fronterizos y que la decisión final sobre el ingreso de una persona siempre corresponde a las autoridades migratorias.

Por ese motivo, recomienda revisar con anticipación los requisitos específicos de cada destino antes de organizar el viaje para el Mundial.

Qué pasa si tu pasaporte está próximo a vencer

La organización del torneo señaló que el pasaporte debe mantenerse vigente durante todo el viaje, y recomendó que tenga una validez posterior a la estancia prevista en el país visitado.

Incluso, la FIFA aconseja que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses después de la fecha de salida, una práctica que ayuda a evitar inconvenientes en los controles migratorios.

Aunque algunos países pueden admitir excepciones según la nacionalidad del viajero, las autoridades sugieren no esperar hasta el último momento para renovar el pasaporte.

Los aficionados que detecten problemas con la vigencia de su documentación deberían iniciar los trámites correspondientes cuanto antes para evitar contratiempos cerca del inicio del campeonato.

Mundial 2026: por qué un boleto no garantiza el ingreso al país

La FIFA aclaró que comprar entradas para la Copa Mundial 2026 no sustituye los requisitos migratorios exigidos por México, Estados Unidos o Canadá. Todos los aficionados deberán cumplir con las condiciones de ingreso establecidas por cada país.

Además, las autoridades fronterizas mantienen la facultad de autorizar o rechazar la entrada de cualquier visitante, incluso si cuenta con boletos válidos para los partidos.

Por ello, la FIFA recomienda verificar con anticipación la vigencia del pasaporte, la necesidad de tramitar una visa o autorización de viaje y cualquier otro requisito aplicable según la nacionalidad del viajero.