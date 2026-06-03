Los pasajeros que utilizan diariamente el Tuzobús en Hidalgo deberán prepararse para una innovadora novedad: el Gobierno anunció una modificación que transformará la operación del sistema y marcará el inicio de un nuevo modelo de movilidad.

La renovación contempla la incorporación de unidades modernas y una nueva identidad para el servicio, con el objetivo de mejorar la experiencia de traslado de miles de usuarios que dependen de este medio de transporte cada día .

Adiós al Tuzobús: así será el nuevo Sistema de Transporte Metropolitano

Las autoridades estatales informaron que el Tuzobús evolucionará hacia el denominado Sistema de Transporte Metropolitano, un proyecto que busca modernizar la movilidad en la región.

Como parte de esta transformación, se presentó una nueva imagen institucional y se anunciaron cambios enfocados en ofrecer un servicio más eficiente para los pasajeros. La renovación no implica la desaparición inmediata de las rutas actuales, sino una actualización gradual de la infraestructura y de las unidades que circulan en el sistema.

Con esta estrategia, el gobierno pretende responder al crecimiento de la demanda de transporte en la zona metropolitana de Pachuca y municipios cercanos.

Cómo son las nuevas unidades que comenzarán a operar

Uno de los principales cambios será la incorporación de autobuses más modernos, diseñados para mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios.

Las nuevas unidades cuentan con tecnología actualizada y características que buscan optimizar los tiempos de traslado y la experiencia de viaje de los pasajeros.

Además, forman parte de un plan integral para renovar el parque vehicular y garantizar un servicio más confiable en los próximos años. Las autoridades destacaron que la modernización también permitirá fortalecer la conectividad entre distintos puntos de la zona metropolitana.

Qué cambiará para los usuarios del transporte público en Hidalgo

Para los pasajeros, la transformación representa una serie de mejoras orientadas a hacer más eficiente el sistema de movilidad urbana. La modernización contempla una operación más ordenada y una mejor integración de los servicios de transporte que conectan a miles de personas con sus centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas.

Aunque los cambios se implementarán de manera progresiva, las autoridades señalaron que el objetivo es ofrecer un servicio más moderno y adaptado a las necesidades actuales de la población.

Con la llegada del Sistema de Transporte Metropolitano, Hidalgo busca consolidar una nueva etapa en el transporte público, enfocada en la renovación tecnológica y la mejora de la movilidad para los usuarios.