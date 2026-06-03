La Corte Suprema ya resolvió la Controversia Constitucional 223/2023. Resuelta en sesión de Pleno el 2 de junio de 2026.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la invalidez de un oficio emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla que atribuía la localidad de Maloapan al municipio de Hueyapan. La decisión responde al hecho de que la medida carecía de respaldo legislativo formal.

Con esta resolución, el Máximo Tribunal concluyó que el oficio generaba incertidumbre sobre qué autoridad municipal debía prestar servicios públicos, recaudar contribuciones e impuestos, así como ejercer otras facultades previstas por la ley. La Suprema Corte señaló que estas definiciones corresponden exclusivamente al Congreso estatal.

El fallo de la Suprema Corte que va en contra de los Parques Nacionales: cuál es la norma que deberán acatar (foto: archivo).

La Corte detectó afectaciones a la seguridad jurídica

Durante el análisis de la Controversia Constitucional 223/2023, el Pleno determinó que la decisión administrativa se sustentó únicamente en información del Marco Geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sin una determinación formal del Congreso de Puebla.

La SCJN destacó que esta actuación provocaba incertidumbre sobre la adscripción territorial de Maloapan y vulneraba principios constitucionales. Según el comunicado, se afectaba “la autoridad municipal competente para prestar servicios públicos, recaudar contribuciones y ejercer otras atribuciones propias del municipio”.

Fallo de la SCJN para Puebla

El conflicto territorial sigue en proceso de resolución

La Suprema Corte también examinó si existía una omisión por parte del Congreso poblano al no definir de manera definitiva los límites territoriales entre los municipios de Atempan y Hueyapan respecto de la localidad de Maloapan.

No obstante, el Tribunal Pleno concluyó que la legislación vigente no obliga al Congreso a actuar de oficio en estos casos. Además, recordó que actualmente existe un procedimiento en trámite promovido por Hueyapan para resolver el conflicto.

Por ello, la SCJN indicó que “corresponde a las autoridades competentes definir la adscripción de la localidad” y exhortó a impulsar una solución definitiva que otorgue certeza jurídica a habitantes y autoridades.