A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Mhoni Vidente compartió una de sus predicciones más alarmantes al advertir sobre posibles ataques en Estados Unidos durante el torneo que organizarán de manera conjunta con México y Canadá.

Durante la primera entrega de sus predicciones de junio “sin censura”, la astróloga aseguró que el Mundial podría convertirse en un escenario vulnerable para grupos interesados en generar temor y desestabilización internacional.

Predicciones de Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026

“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar calles en Irán, Irak, Pakistán y en la India sin que le hicieran atentados en aeropuertos, consulados o en los partidos”, declaró.

Posible atentado en Estados Unidos, según Mhoni Vidente

Según la vidente, las posibles amenazas estarían enfocadas principalmente en ciudades de Estados Unidos que recibirán partidos mundialistas. Entre los lugares que mencionó destacan:

Houston

Chicago

Miami

Mhoni afirmó que las autoridades estadounidenses deberán reforzar significativamente la seguridad para evitar cualquier situación de riesgo durante el torneo.

“Yo veo uno de los atentados más importantes en Houston, Chicago o Miami, así que va a tener que tener doble ayuda por parte de la seguridad y policía” , comentó.

La astróloga señaló que, aunque el futbol busca unir a millones de personas, también podría ser utilizado por ciertos grupos para llamar la atención mundial mediante actos violentos.

México y Canadá quedarían fuera del escenario de riesgo

A diferencia de Estados Unidos, Mhoni Vidente aseguró que no visualiza atentados relacionados con el Mundial en México ni en Canadá: “México no le veo ningún atentado y Canadá tampoco, nada más Estados Unidos” .

La predicción se suma a otras advertencias que la astróloga hizo anteriormente sobre el Mundial 2026, en las que ya había mencionado posibles incidentes en aeropuertos y ciudades estadounidenses vinculados con el evento deportivo.

Alerta sanitaria por terribles enfermedades en el mundo

Además de los supuestos riesgos de seguridad, la astróloga señaló que durante el evento deportivo podrían surgir preocupaciones relacionadas con enfermedades virales.

Según sus declaraciones, virus como el ébola, hantavirus y rotavirus podrían generar alertas sanitarias en Estados Unidos, México y Canadá . Sin embargo, descartó que se repita una situación similar a la pandemia de Covid-19.

“Tenemos que cuidarnos, protegernos; no va a haber pandemia ni nos van a encerrar, pero el virus va a estar en todos lados”, expresó.

Estas declaraciones forman parte de una serie de predicciones para junio, donde también habló sobre posibles cambios políticos en América Latina, conflictos internacionales, fenómenos climáticos y distintos acontecimientos relacionados con la Copa Mundial de 2026.