En el marco del cierre de mes, el Gobierno del Estado de México puso en marcha la opción de pago en línea del impuesto predial, con el objetivo de facilitar el trámite a los habitantes de los municipios de la entidad. A través del Portal de Servicios al Contribuyente, los mexiquenses pueden realizar este pago sin necesidad de acudir de manera presencial.

Además, las autoridades estatales informaron que quienes cubran el predial entre enero y marzo podrán acceder a distintos descuentos, dependiendo del mes en que se realice el pago. Se trata de un excelente beneficio para gastar menos dinero a fin de mes.

Edomex da descuentos en el pago predial a grupos vulnerables

Conoce los detalles de esta alternativa y sácale provecho. Ten en cuenta las condiciones impuestas en Edomex para acceder.

¿Qué descuentos hay en pago del predial?

Los contribuyentes que liquiden el predial en una sola exhibición podrán obtener los siguientes beneficios:

Enero: 8% de descuento

Febrero: 6% de descuento

Marzo: 4% de descuento

Asimismo, las personas que hayan cumplido puntualmente con el pago del predial en 2024 y 2025 podrán recibir un estímulo adicional: 8% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo, siempre que el historial esté registrado o se presenten los comprobantes correspondientes.

Los grupos vulnerables con descuento mayor, de hasta el 34%, son los siguientes:

Jubilados Pensionados Adultos mayores Personas con discapacidad

El porcentaje depende del municipio de residencia.

¿Cómo pagar el Predial 2026 por internet?

El pago debe realizarse a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, donde también se puede consultar la lista de municipios que participan en este esquema.

#FinanzasInforma🗞️



Facilita @Edomex a contribuyentes de 111 municipios el pago en línea del Predial 2026 con descuentos. De enero a marzo se aplican descuentos de entre 4 y 8 por ciento, personas con historial de al menos dos años consecutivos de pago cumplido pueden alcanzar… pic.twitter.com/oyZugI2ckr — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) January 26, 2026

Procedimiento

Ingresar al enlace oficial y confirmar que el municipio cuente con convenio.

Acceder al apartado “Emisión de pago” e ingresar la clave catastral (16 caracteres), así como un correo electrónico, además de validar el reCAPTCHA.

Realizar el pago en línea con tarjeta bancaria o acudir a alguno de los centros autorizados (más de cinco mil en total).

El pago se reflejará en un plazo máximo de 72 horas, conforme a la guía del trámite.

Para completar el trámite se requiere la clave catastral y un correo electrónico para recibir el comprobante.

¿Quién está obligado a pagar el impuesto predial?

El pago es obligatorio para los propietarios de bienes inmuebles, ya sean personas físicas o morales, como empresas, instituciones o asociaciones.

La obligación corresponde a quien posee el título de propiedad; sin embargo, en situaciones particulares -como inmuebles en copropiedad o bajo usufructo-, el pago puede ser asumido por acuerdo entre los copropietarios o por el usufructuario.

Para cubrir el predial, los dueños del inmueble deben consultar previamente el importe a pagar. Esto puede hacerse mediante el portal oficial del municipio o directamente en las oficinas de recaudación, utilizando la clave catastral del predio. Una vez confirmado el monto, se puede elegir entre distintas formas de pago, como online o presencial.