El Gobierno de México impulsa la construcción de 388 Caminos Artesanales en 18 estados del país, una iniciativa que busca reducir el aislamiento de pueblos y comunidades indígenas mediante nuevas vialidades locales. Estos caminos permiten mejorar la conectividad y facilitar el acceso de las familias a servicios básicos.

La principal característica del programa Caminos Artesanales es que las propias comunidades participan en la transformación de su entorno. En lugar de depender de grandes constructoras, los caminos se construyen con mano de obra local, lo que además de generar infraestructura permite crear empleos y fortalecer la economía de las regiones beneficiadas.

El Gobierno de México construye 388 Caminos Artesanales en 18 estados con mano de obra local para conectar comunidades, generar empleos y acercar servicios básicos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Caminos Artesanales conectan comunidades y generan empleos

El Programa Caminos Artesanales destina recursos para construir vialidades locales con la participación de habitantes de las propias comunidades. De esta manera, la infraestructura se convierte también en una fuente de empleo que contribuye al bienestar y fortalece la economía regional.

La construcción de estos caminos busca atender a comunidades que durante años han enfrentado dificultades de conectividad. Al mejorar las vías de comunicación, las familias pueden tener un acceso más cercano a servicios básicos y contar con mejores condiciones para trasladarse entre localidades.

Los Caminos Artesanales transforman la vida de las comunidades al acercar servicios básicos, fortalecer la conectividad y llevar bienestar a las familias. pic.twitter.com/8t8riAguSS — SICT México (@SICTmx) August 13, 2026

Una obra construida por las propias comunidades

La iniciativa plantea una diferencia frente a los modelos tradicionales de construcción de infraestructura: son los habitantes quienes participan directamente en la creación de los caminos. Piedra por piedra, las comunidades transforman su entorno con acompañamiento del Gobierno de México.

Actualmente, 388 Caminos Artesanales están en construcción en 18 estados, con una estrategia que combina infraestructura, empleo y participación comunitaria. El objetivo es que estas obras no solo representen nuevas vialidades, sino que también se traduzcan en mayor conectividad y bienestar para las familias de pueblos y comunidades indígenas.