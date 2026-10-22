La posibilidad de recibir el dinero directamente en una cuenta bancaria mediante el Sistema Automático de Devoluciones depende de las reglas que el SAT establezca para cada ejercicio fiscal.

Los contribuyentes que presenten su declaración anual en abril de 2027 pueden obtener un saldo a favor cuando el cálculo del ejercicio fiscal 2026 determine que las retenciones o pagos realizados superaron el impuesto que correspondía pagar. En ese caso, la legislación fiscal permite solicitar la devolución del dinero.

La declaración anual que se presenta en abril de 2027 corresponde al ejercicio fiscal 2026, es decir, a los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año. La obligación de presentar esta declaración y los supuestos que deben cumplir las personas físicas están establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El saldo a favor también puede surgir cuando se aplican deducciones personales válidas, como determinados gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios y donativos.

El derecho a recibir dicho dinero en el caso que corresponda está determinado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que es permanente y no cambia cada año.

Declaración anual 2027: quiénes están obligados a presentarla

Entre las personas físicas que deben presentar la declaración anual se encuentran quienes obtuvieron ingresos por salarios superiores a 400,000 pesos anuales, quienes trabajaron para dos o más patrones, quienes obtuvieron ingresos por honorarios y quienes realizaron actividades empresariales.

También puede presentar la declaración una persona que no esté obligada a hacerlo si busca aplicar deducciones personales y determinar si tiene un saldo a favor. El resultado dependerá de sus ingresos, retenciones, pagos provisionales y deducciones correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

Cuando el cálculo de la declaración determina un saldo a favor, el contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución. El Código Fiscal de la Federación establece que la autoridad fiscal cuenta con hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución, una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

El SAT recalcó que no hay reformas fiscales que afecten esta prestación en 2025. Checa todos los detalles a continuación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este plazo forma parte de las reglas generales para las devoluciones fiscales y sí está definido para 2027. Lo que todavía no está establecido son las condiciones específicas que tendrá el mecanismo de devolución automática para la declaración anual del ejercicio 2026.

SAT: cómo se puede solicitar el saldo a favor en 2027

La posibilidad de recibir el dinero directamente en una cuenta bancaria mediante el Sistema Automático de Devoluciones depende de las reglas que el SAT establezca para cada ejercicio fiscal.

En 2026, por ejemplo, la Resolución Miscelánea Fiscal estableció condiciones específicas para acceder a este mecanismo, entre ellas distintos límites según el monto del saldo a favor y requisitos relacionados con la contraseña, la e.firma y la cuenta bancaria.

Los límites de 10,000 y 150,000 pesos, así como el resto de las condiciones aplicadas en 2026, correspondieron a la Regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal de ese año. Estas condiciones todavía no están confirmadas para 2027.

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026 está vigente durante 2026 y no regula la declaración que las personas físicas presentarán en abril de 2027. La nueva RMF 2027 será la que establezca las condiciones específicas para ese ejercicio.