Donald Trump alertó a todos los viajeros de USA: deberán pagar hasta 45 dólares extra si no cuentan con este nuevo documento obligatorio a partir del 1 de febrero

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció que aquellos viajeros que no presenten la nueva documentación requerida en los puntos de inspección deberán pagar una tarifa adicional de 45 dólares para completar su proceso de abordaje.

Este nuevo cargo responde a la implementación de protocolos de seguridad más estrictos y a la necesidad de agilizar los controles manuales. La medida busca incentivar que todos los usuarios porten identificaciones que cumplan con los estándares tecnológicos actuales, evitando retrasos en las terminales aéreas más saturadas del país.

Cuál es el documento que se exigirá en todos los aeropuertos de USA

El motivo principal de este cobro es la falta de la identificación REAL ID o, en su defecto, de un pasaporte vigente. Aquellos pasajeros mayores de 18 años que lleguen al filtro de seguridad sin un documento que cumpla con las normas federales deberán someterse a un sistema de verificación alternativo que tendrá un costo administrativo inmediato.

Los viajeros de USA que no presenten su Real ID deberán pagar 45 dólares extra a partir de febrero.

A través de sus canales de comunicación, el organismo fue tajante al explicar el procedimiento. En su reciente comunicado compartido en redes sociales y plataformas oficiales, la TSA señaló textualmente:

“A partir del 1 de febrero, los viajeros que no presenten una identificación aceptable deberán pagar una tarifa de 45 dólares para utilizar el sistema de verificación de identidad alternativo antes de ingresar al punto de inspección.”

Impacto en el presupuesto de viaje

Esta tarifa de 45 dólares no es un pago por el documento en sí, sino un cargo por el servicio de validación de identidad en tiempo real. Para los viajeros frecuentes y turistas, esto representa un sobrecosto inesperado que podría encarecer significativamente los traslados domésticos e internacionales dentro de territorio estadounidense.

Las autoridades han aclarado que el pago de este monto no garantiza un paso rápido por los controles. Por el contrario, los pasajeros que deban recurrir a esta opción podrían enfrentar tiempos de espera adicionales de hasta 60 minutos, mientras el personal de la TSA corrobora los datos en bases de datos externas.

Cómo evitar pagar el cargo extra de 45 dólares

Para evitar este gasto, es fundamental que los ciudadanos mexicanos que viajen a EE. UU. se aseguren de portar su pasaporte original y vigente. En el caso de los residentes en aquel país, la licencia de conducir debe contar obligatoriamente con la estrella de seguridad que certifica que es una REAL ID válida para vuelos.

Cómo tramitar la REAL ID para residentes en EE. UU

Quienes vivan en Estados Unidos, incluyendo ciudadanos, residentes permanentes, beneficiarios de DACA o TPS, el trámite debe realizarse de forma presencial en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado.

Documentación requerida:

Identidad y estatus legal: pasaporte vigente, acta de nacimiento de EE. UU. o Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card).

Número de Seguro Social (SSN): la tarjeta física, un formulario W-2 o un recibo de pago donde aparezca el número completo.

Comprobantes de domicilio: recibos de servicios (luz, agua), contrato de alquiler, estados de cuenta bancarios o registros escolares que muestren la dirección actual.

Cambio de nombre: si el nombre actual no coincide con el acta de nacimiento (por matrimonio o divorcio), deberá presentar el certificado legal de cambio.

¿El pasaporte extranjero es compatible con la normativa?

Para los viajeros internacionales, el pasaporte es el documento principal aceptado por la TSA. Sin embargo, no todos los pasaportes son procesados de la misma forma por los nuevos sistemas digitales.

Cómo verificar la compatibilidad