Estados Unidos puso en marcha una nueva política migratoria que, a primera vista, parece ofrecer un posible reembolso de hasta 15.000 dólares a algunos solicitantes de visa americana. Sin embargo, el trasfondo de la medida dista mucho de ser un beneficio económico directo.

Desde el 1 de enero de 2026, el Departamento de Estado extendió un programa piloto de fianzas e incorporó a siete nuevos países cuyos ciudadanos deben dejar una garantía económica para acceder a visas de turismo (B-2) o negocios (B-1). El monto exigido puede llegar a los 15.000 dólares, pero no se trata de un dinero que el gobierno estadounidense entregue: es un depósito obligatorio que solo se devuelve si el viajero cumple estrictamente con las condiciones y abandona el país en tiempo y forma.

Aunque fue anunciada inicialmente como un plan experimental en agosto de 2025, la política ya está plenamente vigente y se perfila como uno de los cambios más relevantes en Estados Unidos en los últimos años.

El dinero solo se devuelve en dos casos: si la visa es rechazada o si el viajero demuestra que salió de Estados Unidos dentro del plazo autorizado y sin violar las condiciones migratorias. Fuente: Shutterstock.

La fianza migratoria: una barrera económica para miles de viajeros

El programa piloto de fianzas migratorias establece que los solicitantes de visa americana de 13 países específicos deben realizar un depósito que oscila entre 5,000 y 15,000 dólares. El monto exacto lo determina el oficial consular durante la entrevista, considerando factores como las tasas de permanencia irregular del país de origen, la confiabilidad de la documentación presentada y los sistemas de verificación disponibles. Según información oficial, en la mayoría de los casos se prevé exigir una fianza mínima de 10,000 dólares.

Este requisito se suma con el costo estándar del trámite de visa y, a partir de octubre de 2025, también a una nueva “tarifa de integridad de visa” de 250 dólares establecida para cualquier persona a la que se le apruebe una visa de no inmigrante. El efecto combinado de estos costos convierte el proceso en prácticamente inaccesible para amplios sectores de la población en los países afectados, donde una fianza de 15,000 dólares puede representar el equivalente a varios años de ingresos promedio.

Los solicitantes tienen un plazo de 30 días posteriores a la notificación oficial para realizar el depósito a través del portal Pay.gov. Es crucial entender que el pago de la fianza no garantiza la aprobación de la visa: una persona puede depositar miles de dólares y aun así recibir una negativa, ya que la decisión final sigue dependiendo del análisis consular y de los criterios habituales de elegibilidad.

¿Cuándo Estados Unidos devuelve los dólares? Los únicos dos escenarios posibles

El reembolso de la fianza migratoria está sujeto a dos escenarios específicos claramente definidos por el Departamento de Estado. En primer lugar, el dinero será devuelto automáticamente si la solicitud de visa americana es denegada por las autoridades consulares , sin importar los motivos de la negativa.

El segundo escenario, que es el más relevante para quienes ya obtuvieron la visa, establece que el titular recibirá el reembolso completo cuando demuestre que cumplió estrictamente con los términos . Para acceder a la devolución, el visitante debe abandonar Estados Unidos dentro del periodo autorizado de estancia o, en su defecto, solicitar una extensión legal antes del vencimiento.

Cualquier incumplimiento —desde exceder el tiempo de estadía hasta no gestionar una extensión legal— implica la pérdida total de la fianza, que puede alcanzar los 15.000 dólares. Fuente: Shutterstock.

Trece países en la mira: la lista completa y el endurecimiento del control migratorio

Actualmente son 13 los países cuyos ciudadanos deben abonar la fianza migratoria obligatoria. Las siete nuevas incorporaciones que entraron en vigor en enero de 2026 son: Bután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán. Estas naciones se unen a las seis incluidas previamente durante 2024: Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Gambia, Malaui y Zambia.

La lista concentra principalmente países africanos, con solo dos excepciones asiáticas (Bután y Turkmenistán). El Departamento de Estado indicó que los países fueron seleccionados por sus altas tasas de permanencia ilegal y por tener controles internos de documentos considerados deficientes.