El Gobierno de México confirmó que, a partir del 1 de enero de 2025, se mantiene el beneficio del 50% de descuento en el costo del pasaporte mexicano para ciertos sectores de la población, como adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, este apoyo aplica tanto en trámites realizados en México como en oficinas consulares, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos y se acredite la condición correspondiente.

Trámite del pasaporte mexicano. Fuente: Shutterstock

Para las personas mayores de 18 años que tramitan su pasaporte por primera vez, el costo regular varía según la vigencia elegida, siendo el documento de 10 años el más solicitado, con un precio de $4,120 pesos, mientras que con el descuento el monto se reduce a $2,060 pesos.

Costos del pasaporte mexicano 2026 en pesos mexicanos:

1 año: $885 | Con descuento: $445

3 años: $1,730 | Con descuento: $855

6 años: $2,350 | Con descuento: $1,175

10 años: $4,120 | Con descuento: $2,060

¿Quiénes pueden obtener el 50% de descuento?

La SRE precisó que el beneficio del 50% en el costo del pasaporte está dirigido exclusivamente a personas que cumplan con ciertos criterios sociales y laborales, los cuales deben comprobarse al momento del trámite.

Este descuento en el pasaporte mexicano busca facilitar el acceso a documentos oficiales y aplica únicamente para ciudadanos mexicanos que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Personas mayores de 60 años

Personas con discapacidad (deberá ser comprobada)

Trabajadores agrícolas temporales que laboran en Canadá

Cabe destacar que el pasaporte de 10 años no aplica para trabajadores agrícolas, y que el documento con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años.

Valor del pasaporte mexicano 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos y cómo agendar la cita para el pasaporte

Para tramitar el pasaporte por primera vez siendo mayor de 18 años, es obligatorio agendar una cita en una oficina de la SRE o en un consulado mexicano, y cumplir con los requisitos oficiales.

La dependencia señala que se debe acreditar la nacionalidad mexicana, y en caso de que no sea posible validarla en los sistemas oficiales, se deberá presentar alguno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento mexicana o expedida por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Es indispensable presentar una identificación oficial vigente en original, como credencial del INE, matrícula consular o licencia de conducir.

La cita se puede agendar en el sitio oficial: https://citas.sre.gob.mx/. Si no se cuenta con LlaveMX, el trámite puede realizarse con un correo electrónico; para ingresar con LlaveMX se requiere un número telefónico registrado en México.