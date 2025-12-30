En esta noticia
El pasaporte es el documento de identificación internacional para las personas que salen de su país de origen a otros lugares. Según el pasaporte que tengas, podrás entrar o no a algunos países sin visa. El pasaporte México, según la más reciente publicación del Índice de Pasaportes Henley, ocupó el puesto número 23, quedando, una vez más, fuera del top 20 de los pasaportes más poderosos y que permiten el ingreso sin visa a más destinos.
El ranking de Henley & Partners tiene el aval exclusivo de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional, IATA. La clasificación mundial de los pasaportes incluye, según H&P, “199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje”.
Para el cierre del 2025, México quedó en el puesto 23 con 157 destinos sin visa, cuatro menos que el 2024, cuando llegó a 161 y a 159 para el 2023, lo que muestra una reducción en el poder que tiene el pasaporte mexicano antes el mundo.
¿A qué países el pasaporte de México no puede ingresar sin visa?
El informe del Índice de Pasaportes Henley, en total, son 69 países a los que un ciudadano con pasaporte mexicano, no podrá viajar sin una visa o previo permiso consular.
- Afganistán
- Argelia
- Samao Americana
- Australia
- Azerbaiyán
- Bangladesh
- Benín
- Bután
- Brunéi
- Burkina Faso
- Camerún
- Canadá
- República Central de África
- Chad
- China
- Congo Dem. Rep.
- Congo Rep.
- Costa de Marfil
- Cuba
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Esuatini
- Islas Malvinas
- Gabón
- Ghana
- Guam
- Guinea
- Guayana
- India
- Irak
- Kuwait
- Lesoto
- Liberia
- Libia
- Malí
- Mauritania
- Mongolia
- Myanmar
- Nauru
- Níger
- Nigeria
- Corea del Norte
- Islas Marianas del Norte
- Omán
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Puerto Rico
- Rusia
- Santo Rompe y Príncipe
- Arabia Saudita
- Senegal
- Sierra Leona
- Islas Salomón
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Taiwán
- Gambia
- Ir
- Tonga
- Turkmenistán
- Uganda
- Ucrania
- Estados Unidos
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Vietnam
- Yemen
¿Cuál es el pasaporte más poderoso de América Latina?
Ostentando el puesto número 15, Chile tiene el pasaporte más poderoso de Latino América con 175 destinos sin visa, seguido por Argentina en el puesto número 18 con 169 destinos sin visa.
En el caso de México, al igual que otros países como Argentina y Chile, cuentan con el “acceso sin visa al espacio Schengen de Europa”.