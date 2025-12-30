¡Atención! Descubre cómo renovar tu pasaporte mexicano más barato y con vigencia extendida en 2025. Fuente: Shutterstock.

El pasaporte es el documento de identificación internacional para las personas que salen de su país de origen a otros lugares. Según el pasaporte que tengas, podrás entrar o no a algunos países sin visa. El pasaporte México, según la más reciente publicación del Índice de Pasaportes Henley, ocupó el puesto número 23, quedando, una vez más, fuera del top 20 de los pasaportes más poderosos y que permiten el ingreso sin visa a más destinos.

El ranking de Henley & Partners tiene el aval exclusivo de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional, IATA. La clasificación mundial de los pasaportes incluye, según H&P, “199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje”.

Para el cierre del 2025, México quedó en el puesto 23 con 157 destinos sin visa, cuatro menos que el 2024, cuando llegó a 161 y a 159 para el 2023, lo que muestra una reducción en el poder que tiene el pasaporte mexicano antes el mundo.

Los mexicanos en Estados Unidos pueden renovar sus pasaportes sin salir del país y no requieren de un Real I.D. para abordar aviones. Fuente: Archivo.

¿A qué países el pasaporte de México no puede ingresar sin visa?

El informe del Índice de Pasaportes Henley, en total, son 69 países a los que un ciudadano con pasaporte mexicano, no podrá viajar sin una visa o previo permiso consular.

Afganistán Argelia Samao Americana Australia Azerbaiyán Bangladesh Benín Bután Brunéi Burkina Faso Camerún Canadá República Central de África Chad China Congo Dem. Rep. Congo Rep. Costa de Marfil Cuba Guinea Ecuatorial Eritrea Esuatini Islas Malvinas Gabón Ghana Guam Guinea Guayana India Irak Kuwait Lesoto Liberia Libia Malí Mauritania Mongolia Myanmar Nauru Níger Nigeria Corea del Norte Islas Marianas del Norte Omán Pakistán Papúa Nueva Guinea Puerto Rico Rusia Santo Rompe y Príncipe Arabia Saudita Senegal Sierra Leona Islas Salomón Somalia Sudáfrica Sudán del Sur Sudán Siria Taiwán Gambia Ir Tonga Turkmenistán Uganda Ucrania Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos Vietnam Yemen

El índice de pasaportes de Henley dio a conocer el nuevo listado de los pasaportes más poderosos del mundo y México no llegó al top 20. Henley & Partners

¿Cuál es el pasaporte más poderoso de América Latina?

Ostentando el puesto número 15, Chile tiene el pasaporte más poderoso de Latino América con 175 destinos sin visa, seguido por Argentina en el puesto número 18 con 169 destinos sin visa.

En el caso de México, al igual que otros países como Argentina y Chile, cuentan con el “acceso sin visa al espacio Schengen de Europa”.