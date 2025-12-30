En esta noticia

El pasaporte es el documento de identificación internacional para las personas que salen de su país de origen a otros lugares. Según el pasaporte que tengas, podrás entrar o no a algunos países sin visa. El pasaporte México, según la más reciente publicación del Índice de Pasaportes Henley, ocupó el puesto número 23, quedando, una vez más, fuera del top 20 de los pasaportes más poderosos y que permiten el ingreso sin visa a más destinos.

El ranking de Henley & Partners tiene el aval exclusivo de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional, IATA. La clasificación mundial de los pasaportes incluye, según H&P, “199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje”.

Para el cierre del 2025, México quedó en el puesto 23 con 157 destinos sin visa, cuatro menos que el 2024, cuando llegó a 161 y a 159 para el 2023, lo que muestra una reducción en el poder que tiene el pasaporte mexicano antes el mundo.

Los mexicanos en Estados Unidos pueden renovar sus pasaportes sin salir del país y no requieren de un Real I.D. para abordar aviones. Fuente: Archivo.

¿A qué países el pasaporte de México no puede ingresar sin visa?

El informe del Índice de Pasaportes Henley, en total, son 69 países a los que un ciudadano con pasaporte mexicano, no podrá viajar sin una visa o previo permiso consular.

  1. Afganistán
  2. Argelia
  3. Samao Americana
  4. Australia
  5. Azerbaiyán
  6. Bangladesh
  7. Benín
  8. Bután
  9. Brunéi
  10. Burkina Faso
  11. Camerún
  12. Canadá
  13. República Central de África
  14. Chad
  15. China
  16. Congo Dem. Rep.
  17. Congo Rep.
  18. Costa de Marfil
  19. Cuba
  20. Guinea Ecuatorial
  21. Eritrea
  22. Esuatini
  23. Islas Malvinas
  24. Gabón
  25. Ghana
  26. Guam
  27. Guinea
  28. Guayana
  29. India
  30. Irak
  31. Kuwait
  32. Lesoto
  33. Liberia
  34. Libia
  35. Malí
  36. Mauritania
  37. Mongolia
  38. Myanmar
  39. Nauru
  40. Níger
  41. Nigeria
  42. Corea del Norte
  43. Islas Marianas del Norte
  44. Omán
  45. Pakistán
  46. Papúa Nueva Guinea
  47. Puerto Rico
  48. Rusia
  49. Santo Rompe y Príncipe
  50. Arabia Saudita
  51. Senegal
  52. Sierra Leona
  53. Islas Salomón
  54. Somalia
  55. Sudáfrica
  56. Sudán del Sur
  57. Sudán
  58. Siria
  59. Taiwán
  60. Gambia
  61. Ir
  62. Tonga
  63. Turkmenistán
  64. Uganda
  65. Ucrania
  66. Estados Unidos
  67. Islas Vírgenes de los Estados Unidos
  68. Vietnam
  69. Yemen
¿Cuál es el pasaporte más poderoso de América Latina?

Ostentando el puesto número 15, Chile tiene el pasaporte más poderoso de Latino América con 175 destinos sin visa, seguido por Argentina en el puesto número 18 con 169 destinos sin visa.

En el caso de México, al igual que otros países como Argentina y Chile, cuentan con el “acceso sin visa al espacio Schengen de Europa”.

