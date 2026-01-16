A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deben estar obligatoriamente asociadas a una identidad verificable.

Esta medida, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca eliminar el anonimato en las telecomunicaciones para combatir delitos como la extorsión y el fraude. Con la fecha límite del 30 de junio de 2026, los usuarios se preguntan: ¿cómo saber si la línea ya está registrada?

¿Cómo saber si la línea de celular ya está registrada?

La CRT y los operadores han establecido varios mecanismos de verificación. El principal será el Portal de Consulta, disponible a partir del 7 de febrero de 2026 , donde los usuarios podrán validar en tiempo real el estatus de sus números.

Los usuarios deberán completar un registro para no perder su línea de celular.

Las personas físicas ingresarán su CURP para ver qué líneas están vinculadas a su identidad, mientras que las empresas utilizarán su RFC.

Portal de Consulta y verificación mediante folio

El sistema permitirá identificar líneas registradas bajo un titular aún cuando que no se reconozcan. En caso de detectar irregularidades, se podrá acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes con identificación oficial para solicitar aclaración.

Cada persona física puede registrar un máximo de 10 líneas telefónicas bajo su CURP.

Cada línea de celular deberá estar asociada a una CURP Freepik

Otra forma de verificar es mediante el folio de alta. Cuando se completa el registro vía internet, el portal genera automáticamente un documento que confirma la fecha y hora del registro exitoso. Conservar este folio es vital, ya que sirve como comprobante legal ante cualquier eventualidad.

Operadores como Telcel ya envían mensajes SMS a sus usuarios para informarles sobre el estatus de sus líneas. Si se recibe una notificación oficial solicitando que se registres la línea, significa que el número aún no forma parte del padrón oficial. Verificar siempre que el mensaje provenga de canales oficiales de tu compañía telefónica.

Qué sucederá con los suarios de planes de renta o pospago

Para quienes cuentan con planes de renta o pospago, el registro también es obligatorio. Aunque las empresas ya tienen los datos del contrato, se debe confirmar que la información esté activa y correcta en el nuevo padrón.

Este trámite es independiente de la contratación del servicio y aplica para todos los usuarios sin excepción.

Las líneas nuevas adquiridas después del 9 de enero de 2026 requieren registro previo para su activación. El sistema permite hasta tres intentos para completar la vinculación en línea; si se falla, se deberá acudir presencialmente a un centro de atención.

Cuáles son las consecuencias por no completar el registro

Si para el 1 de julio de 2026 el número no está registrado, será suspendido de inmediato. Un teléfono suspendido solo podrá realizar llamadas de emergencia al 911 y servicios de atención ciudadana.

La suspensión no exime del pago de mensualidades ni equipos en liquidación. Verificar tu estatus desde el 7 de febrero es fundamental para evitar contratiempos.