Trapear parece sinónimo de limpieza, pero hay un hábito que convierte ese esfuerzo en un problema mayor: guardar el trapo de piso húmedo después de usarlo.

Lo que parece un gesto inofensivo —o incluso responsable— puede transformar el utensilio en un reservorio de bacterias, hongos y malos olores que se redistribuyen por todo el hogar en la próxima pasada.

Un estudio disponible en la base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI) de Estados Unidos confirmó que la humedad sostenida en utensilios de limpieza genera cargas bacterianas tan elevadas que ni los desinfectantes químicos logran eliminarlas por completo .

Por qué no debes guardar el tramo de piso húmedo

Cada vez que se trapea, el utensilio absorbe residuos orgánicos, polvo, grasa y microorganismos del piso. Si después de ese uso el trapo se guarda húmedo en el cuarto de limpieza, esos elementos no desaparecen: se multiplican.

El problema no es solo que el trapo quede sucio: es que en la próxima pasada ese mismo trapo devuelve al piso todo lo que acumuló mientras estuvo guardado . En lugar de limpiar, distribuye. En lugar de reducir la carga microbiana del hogar, la aumenta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud coinciden en que la acumulación de humedad y residuos en utensilios domésticos favorece la presencia de microorganismos dañinos.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) va más lejos en su guía técnica de limpieza: advierte que las superficies húmedas con suciedad visible son focos de proliferación de microorganismos potencialmente patógenos.

El error que casi nadie nota: pasar el mismo trapo por distintos cuartos sin desinfectar es contaminación cruzada garantizada

Hay otro hábito que empeora el problema y suele pasar desapercibido: usar el mismo trapo de piso en distintos ambientes sin limpiarlo entre uno y otro. Esto se conoce como contaminación cruzada.

El Manual de Saneamiento Básico de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México lo explica con un ejemplo claro: si primero se limpia el baño y luego la sala con el mismo agua y el mismo trapo, se trasladan bacterias y suciedad del lugar más contaminado al más limpio. En lugar de higienizar, se ensucia más .

La recomendación es simple: cambiar el agua del balde entre ambientes —sobre todo después del baño— y lavar el trapo con agua y desinfectante antes de usarlo en otro cuarto. Si además el trapo se guarda húmedo, el problema empeora desde el inicio.

A esto se suma un estudio publicado en Environmental Pollution, donde se encontraron hongos en trapeadores usados en espacios compartidos. Los investigadores señalaron que los trapos mal mantenidos pueden ayudar a dispersar microorganismos, incluso algunos difíciles de eliminar con productos comunes.

Guardar el trapo de piso húmedo: el error doméstico que multiplica bacterias y malos olores. Fuente: Shutterstock

La solución es más simple de lo que parece: agua caliente, cloro diluido y secado completo antes de guardar

La buena noticia es que corregir este hábito no requiere productos especiales ni demasiado tiempo extra. Los expertos consultados por organismos de salud coinciden en una rutina básica que marca la diferencia.

Al terminar de trapear, el trapo debe enjuagarse con agua caliente para eliminar los residuos visibles. Después, conviene dejarlo en remojo con cloro diluido durante algunos minutos para desinfectarlo en profundidad. El paso final —y el más ignorado— es escurrirlo bien y colgarlo en un lugar ventilado hasta que se seque por completo antes de guardarlo o volver a usarlo.

Los especialistas también recomiendan no usar el mismo trapo más de un día sin lavarlo, y reemplazarlo cuando las fibras muestren desgaste o el olor persiste después del lavado, señal de que la carga microbiana ya no se puede eliminar con la rutina habitual.