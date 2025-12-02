Movistar Empresas dice que la empresa no saldrá del mercado mexicano y que prepara nuevos productos.

En esta noticia Movistar se queda en México

Luego de muchas versiones en las que se preveía la salida del gigante español de las telecomunicaciones inalámbricas de México, la división empresarial de la compañía afirmó que no dejará el mercado mexicano y que al contrario, prepara nuevos productos.

“Aquí estamos y aquí seguimos”, dijo Rodolfo López, head de Marketing B2B de Movistar Empresas a El Cronista, enfatizando que el operador mantendrá sus operaciones en México, tanto para su negocio de empresas como el de usuarios finales, incorporando en total unas 23 millones de líneas.

La compañía presentó un “traje a la medida” para empresas, que pueden contratar un paquete modular que puede ajustarse a las necesidades de cada tipo de negocio.

Rodolfo López aseguró que -en una primera fase- estos paquetes pueden ir desde MXN $52 mensuales e incluyen 1 GB de navegación, llamadas, SMS y WhatsApp ilimitados, pero el paquete se puede incrementar con módulos que incluyen apps de productividad ilimitadas, como la suite de Microsoft o de Google con combinaciones que pueden entregar más de 200 GB totales.

Rodolfo López, head de Marketing B2B de Movistar Empresas.

“(Hay) alrededor de 30 millones de líneas empresariales a nivel país, según datos de GSMA. Sabemos que hay este potencial", dijo López en relación al tamaño del mercado B2B. “Sabemos que las empresas están también incursionando en la transformación digital y queremos darles algo que de verdad se adecua a esas necesidades”, aseguró.

Con base en esa idea, Rodolfo López comentó que Movistar Empresas creó un concepto basado en la realidad de “que no hay dos empresas iguales”, lo que permitirá que los planes se adapten a cada una de las interesadas en adquirir los planes del operador.

El pasado 4 de noviembre, Marc Murtra, CEO global de Movistar, dijo en su conferencia con inversionistas correspondiente al tercer trimestre, que la empresa saldría de todos sus mercados de América Latina, salvo Brasil. Sin embargo, no puso una fecha perentoria para que esto ocurriera.

Al respecto, Rodolfo López aseguró que el nuevo producto de Movistar Empresas contará con al menos tres fases de implementación entre 2026 y 2027, que complementarán la oferta para este sector económico, en una estrategia explícitamente diseñada para México.

“Este es un modelo específico para las empresas de México, considerando el mercado mexicano. Es algo que le hemos puesto corazón mexicano, alma mexicana y es la primera oferta modular en todos los territorios tanto de hispanoamérica como de Europa en Telefónica orientado a este tipo de mecánica”, afirmó.

El Cronista preguntó a López: ¿Por qué alguien contrataría un plan de este de esta naturaleza si acaba de escuchar que la empresa puede irse no sabemos cuándo?

A lo que el ejecutivo respondió:

“Hoy en día no estamos para hablar de algunos rumores o de algunas cosas que hayan trascendido anteriormente en cuanto a comunicación, sino que venimos a hablar de una oferta que asegura nuestro continuidad en que aquí estamos y aquí seguimos conectando a empresas mexicanas”.