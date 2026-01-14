El SAT multará a partir de esta fecha a todas las personas que no cumplan este trámite obligatorio en tiempo y forma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó el periodo de declaraciones anuales 2025 y advierte que impondrá sanciones económicas a todos los contribuyentes que incumplan con la declaración anual en los plazos establecidos.

La autoridad hacendaria puso a disposición simuladores y herramientas digitales para facilitar el proceso, pero enfatiza que no habrá prórroga para quienes no cumplan en tiempo y forma.

Cuáles son los plazos para presentar la Declaración Anual obligatoria

Desde el 1 de diciembre de 2025, el organismo habilitó el simulador del Régimen General y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para que empresas y personas físicas revisen la información precargada de su ejercicio fiscal. Esta medida busca agilizar el procedimiento y reducir errores en la presentación de documentos ante el fisco mexicano.

Plazos diferenciados según tipo de contribuyente

El calendario fiscal establece fechas distintas dependiendo del régimen tributario:

Las sociedades en proceso de liquidación tuvieron hasta el 19 de enero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio por liquidación, siendo las primeras en cumplir con esta responsabilidad.

Las personas morales sin fines de lucro , incluyendo organizaciones civiles y donatarias autorizadas, deben presentar su declaración antes del 16 de febrero de 2026. Este grupo tiene uno de los plazos más cortos para regularizar su situación fiscal ante el SAT.

Para las personas morales del Título II de la Ley del ISR —que incluye empresas en Régimen General, RESICO y grandes contribuyentes— la fecha límite es el 31 de marzo de 2026. Este es el grupo más numeroso y tiene tres meses completos para cumplir con la obligación.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que, para facilitar la presentación de la Declaración Anual 2025, ya está disponible el simulador para personas morales del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza, donde es posible consultar la información presentada durante el… pic.twitter.com/PVQ0YXKYBm — SATMX (@SATMX) December 1, 2025

Cuáles son las sanciones por incumplimiento y requisitos técnicos

El SAT aplicará multas económicas que van desde los 1,810 hasta los 45,250 pesos para personas morales que no presenten su declaración en tiempo. Las personas físicas pueden enfrentar sanciones de entre 1,810 y 22,400 pesos , además de recargos y actualizaciones sobre impuestos no pagados.

Cómo realizar la declaración anual de manera correcta

Para realizar el trámite correctamente, los contribuyentes necesitan contar con firma electrónica vigente (e.firma) y acceso a banca electrónica, ya que los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a instituciones autorizadas por el SAT. La plataforma fiscal ya contiene información precargada de pagos provisionales, retenciones de ISR, PTU pagada y CFDI emitidos durante el ejercicio.

La autoridad fiscal recomienda no esperar hasta los últimos días del plazo para evitar saturación del sistema y posibles complicaciones técnicas que impidan cumplir a tiempo con esta obligación tributaria fundamental.