Una de las ventajas que ofrece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes mexicanos es la posibilidad de gestionar algunos procesos sin la necesidad de acudir a los módulos gubernamentales.

Existen una serie de trámites que pueden realizarse de manera virtual, como inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de Personas a través de la Oficina Virtual.

¿Cómo registrar una cita desde la comodidad de tu hogar?

Los avances tecnológicos han permitido agilizar diversos procesos, entre los que se destacan los trámites y servicios gubernamentales.

¿Cómo se realiza el trámite del RFC desde el hogar? (Foto: Archivo).
Es por eso que el SAT ofrece a quienes deban llevar a cabo ciertas gestiones la posibilidad de iniciarlas desde la comodidad de su hogar, según informó recientemente en sus redes sociales.

Para registrar una cita a la hora de inscribirse en el RFC, deberán tener en cuenta las distintas opciones que se ofrecen:

  • Con ingresos por salarios.
  • Personas mexicanas que viven en el extranjero.
  • Sin obligaciones fiscales.

¿Qué documentos se necesitan para inscribirse en el RFC?

El trámite de inscripción en el RFC a través de la Oficina Virtual requiere presentar una serie de documentos y datos esenciales, tales como:

  • CURP o carta de naturalización expedida por la autoridad competente y debidamente certificada (en caso de personas naturalizadas).
  • Comprobante de domicilio (si tu identificación oficial no lo contiene).
  • Identificación oficial vigente.
  • Formato de inscripción al RFC a través de Oficina Virtual (FOV-I) lleno y firmado.

¿Cuál es el paso final de la inscripción en el RFC sin oficina?

Los contribuyentes que den inicio a este trámite del SAT necesitarán tener en cuenta cuáles son los pasos a seguir una vez que reúnan los requisitos.

Los mismos, recibirán el Acuse de confirmación de cita desde el correo avisocitas@sat.gob.mx. Antes del turno, tendrán que enviar la documentación digitalizada al apartado.

“Consultar/Gestionar cita” o al correo electrónico oficina.virtual@sat.gob.mx. Como último paso, deberán ingresar a la sesión virtual el día de la cita y seguir las instrucciones del correo de confirmación.