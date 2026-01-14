La firma de ventas directas Amway perdió el caso que mantenía en contra del gobierno mexicano por una disputa de tierras en El Petacal, en Jalisco.

Según reporta MLive, un medio de Michigan, donde tiene su sede corporativa Amway, un panel del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, un ente del Grupo Banco Mundial), nego a la empresa cualquier reclamación en una demanda en la que buscaba compensaciones por casi u$s 3,000 millones.

Amway, vía MLive

El CIADI determinó, por falta de jurisdicción, compensar a Amway por la expropiación de El Petacal, un enorme centro agrícola donde la empresa cultiva diversos vegetales y frutas para los suplementos Nutrilite.

Se trata de una propiedad de más de 643 hectáreas (equivalente a unas 1,000 canchas de futbol profesional) vinculadas al ejido de San Isidro, en el municipio de San Gabriel.

Además de perder el caso, la empresa, que factura anualmente más de u$s 7,400 millones (2024) fue condenada a pagar u$s 1.3 millones en costas legales al Estado mexicano.

México defendió que, bajo el TMEC y su anexo 14-C, ya no podía ser responsabilizado por supuestas violaciones a un tratado (el TLCAN) que dejó de estar vigente cuando ocurrió la expropiación en 2022, argumento que el tribunal aceptó.

La Secretaría de Economía celebró la resolución como un precedente importante en materia de arbitraje de inversiones y como demostración de que la demanda millonaria de Amway era infundada. El caso se inscribe en una disputa histórica: el gobierno mexicano invocó una resolución presidencial de 1939 para devolver El Petacal al ejido San Isidro, que llevaba décadas reclamando esas tierras.

Alertas de concentración por Grupo Más Vuelos

En lo que las autoridades resuelven la pretendida fusión de las aerolíneas Viva y Volaris, en un análisis, CAPA —Centre for Aviation—, uno de los principales think tanks globales de la industria aérea, advierte que esta operación podría tensionar al máximo el modelo de aviación de bajo costo de México y abrir la puerta a prácticas monopólicas en el mercado doméstico.

Alex Azabache/Pexels

CAPA subraya que, juntas, Viva y Volaris concentran cerca de tres cuartas partes de los asientos domésticos que salen de México, muy por encima de Aeroméxico, lo que refuerza el riesgo de un actor dominante.

El reporte plantea que esa escala, si no se acota con condiciones regulatorias, podría traducirse en menor presión competitiva en tarifas, rutas y frecuencias, pese al discurso de eficiencias de costos.

CAPA enfatiza que las autoridades mexicanas deberán ponderar si el nuevo gigante de bajo costo puede, en los hechos, disciplinar al mercado o más bien usar su peso para desplazar rivales y fijar condiciones.

Y concluye que la decisión sobre la fusión será una prueba crítica para la política de competencia del país y para el futuro del modelo LCC (bajo costo) que ha impulsado el crecimiento de pasajeros en la última década y media.

Walmart y la IA… hasta en los pasillos

Walmart Connect México está convirtiendo los pasillos de los supermercados más grandes de la cadena en un laboratorio masivo de datos. Para ello, esta división de retail media omnicanal de Walmart México y Centroamérica, eligió a Advertima para montar el que se perfila como el mayor despliegue global de inteligencia artificial para audiencias en tienda, con miles de sensores instalados en cientos de hipermercados del país.

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

Advertima es una firma suiza de tecnología con soluciones de IA y 3D, que usan sesores y cámaras para detectar de forma anonimizada los comportamientos de los clientes… supuestamente sin inferir en cuestiones de privacidad.

Con este movimiento, Walmart Connect busca consolidarse como referencia de retail media omnicanal en América Latina, integrando la tienda física al mix de medios junto con los canales onsite y offsite, y dejando claro que el verdadero activo ya no son las pantallas, sino la inteligencia que las orquesta detrás de escena.