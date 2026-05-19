INAPAM hace un llamado a todas las mujeres con la tarjeta INAPAM.

Las revisiones ginecológicas en la vejez siguen siendo indispensables para prevenir enfermedades graves y detectar cánceres en etapas tempranas. El INAPAM llamó a las mujeres adultas mayores a acudir gratuitamente al servicio especializado que ofrece el CAI Universidad para mantener vigilancia médica constante.

EL INAPAM explicó que la posmenopausia provoca cambios hormonales permanentes que pueden incrementar riesgos para la salud femenina. Aunque no existan síntomas visibles, las consultas periódicas permiten identificar alteraciones relacionadas con cáncer de mama, ovario, endometrio o útero antes de que avancen.

El INAPAM ya no funcionará igual: confirman nuevos descuentos y publican la lista completa (foto: archivo).

Chequeos de cáncer de mama

Atención gratuita para mujeres adultas mayores

El CAI Universidad INAPAM ofrece consultas ginecológicas sin costo para mujeres adultas mayores, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno. Las autoridades destacaron que la salud ginecológica no termina después de la menopausia y requiere seguimiento médico permanente.

Cuiados contra el cáncer de mama.

Durante esta etapa disminuye la producción de estrógeno y progesterona, lo que puede generar distintos cambios físicos y elevar el riesgo de enfermedades. Por ello, especialistas recomiendan mantener controles médicos frecuentes para detectar cualquier alteración de manera temprana.

Revisiones ginecológicas gratuitas.

Detección oportuna de cáncer.

Atención especializada para adultas mayores.

Seguimiento médico en posmenopausia.

Síntomas que requieren atención inmediata

El INAPAM alertó que algunos síntomas en mujeres adultas mayores pueden representar señales tempranas de enfermedades graves.

Ante cualquier molestia persistente, las pacientes deben acudir al servicio ginecológico para recibir valoración médica y estudios especializados.

Sangrado vaginal después de la menopausia.

Dolor pélvico constante.

Inflamación abdominal frecuente.

Cambios en el flujo vaginal.

Molestias al orinar.

De acuerdo con datos del INEGI, el cáncer figura entre las principales causas de muerte en mujeres mayores de 60 años. Una parte importante de estos casos corresponde a padecimientos ginecológicos que podrían detectarse oportunamente mediante revisiones periódicas y atención preventiva.

Las autoridades señalaron que cuidar la salud ginecológica forma parte del envejecimiento saludable. Mantener hábitos adecuados, acudir a consultas médicas y atender cualquier cambio corporal permite mejorar la calidad de vida y reducir riesgos durante la vejez.