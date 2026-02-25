La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo un programa nacional para reemplazar los medidores eléctricos antiguos por equipos digitales. Se trata de una modernización en la red eléctrica, cuyo objetivo es medir con mayor exactitud el consumo y ofrecer facturación más clara a millones de usuarios. Según la empresa, la instalación de los nuevos dispositivos no representa ningún costo para los clientes. No obstante, tras el cambio, algunas personas reportaron incrementos en su recibo de luz, lo que generó inquietud sobre posibles cargos adicionales. Conoce los detalles de esta iniciativa y evita problemas con el pago de la luz. La CFE señala que los medidores digitales registran el consumo con mayor precisión que los modelos mecánicos tradicionales, los cuales con el tiempo podían presentar desgaste, fallas o variaciones en la medición. Por este motivo, es posible que el consumo real registrado anteriormente no se haya contabilizado por completo. Con los nuevos equipos, la energía consumida queda reflejada de forma exacta en la factura. No se trata de una nueva tarifa ni de un cobro extra, sino de un registro más fiel del consumo durante el periodo facturado. A continuación, el listado completo de quienes podrían percibir un incremento quienes: En contraste, si un medidor viejo sobrestimaba el uso de electricidad, la actualización podría incluso reflejar un recibo de luz más bajo. Los nuevos dispositivos permiten: En caso de observar un incremento injustificado, las autoridades recomiendan que los usuarios revisen los patrones de consumo, verifiquen el estado de los aparatos eléctricos y, en caso de persistir dudas, solicitar una revisión directamente ante la CFE.